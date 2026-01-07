Poli’s ziekenhuizen Stad werken zoveel mogelijk telefonisch, operaties en behandelingen gaan door

Foto via UMCG (Instagram)

Door de sneeuw, gladheid en ijzel kunnen patiënten, medewerkers en bezoekers moeilijk naar de twee ziekenhuizen in Groningen komen. Het UMCG en het Martini Ziekenhuis laten behandelingen daarom tot en met vrijdag zoveel mogelijk doorgaan, maar bezoeken aan poliklinieken worden telefonisch afgehandeld als dat kan.

Beide ziekenhuizen houden de poliklinieken open, maar afspraken worden waar mogelijk telefonisch of digitaal gedaan. Patiënten die niet veilig naar het ziekenhuis kunnen komen, moeten contact opnemen met de behandelende afdeling. Mensen bij wie hun afspraak wordt gewijzigd, krijgen dit te horen van hun ziekenhuis.

Beide ziekenhuizen houden de situatie de komende dagen goed in de gaten. Eventuele wijzigingen of extra maatregelen worden bekendgemaakt via de websites en sociale media.