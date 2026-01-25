Platform Gerrit Krolbrug voert druk op Den Haag op: “Factor ‘mens’ wordt volledig overgeslagen”

Foto: Sofie Dallinga

Het demissionaire kabinet kan er niet langer omheen dat er een tijdelijke verbinding moet komen tijdens de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug. Dat zegt Chris van Malkenhorst van het Platform Gerrit Krolbrug naar aanleiding van een drukbezochte actiemiddag op vrijdag.

“Onze schatting is dat er gisteren tussen de 370 en 400 mensen aanwezig waren”, vertelt Van Malkenhorst. De actie werd breed gedragen door wijkverenigingen, omliggende bedrijven, scholen en andere betrokkenen. Vooral de komst van dertig kinderen van de SKSG kinderopvang maakte indruk. “We zagen ze van verre aan komen lopen in hun paarse en groene hesjes, rammelend met potten en pannen. Het mooiste was dat ze heel goed beseften waarom ze er waren. Eén van de kinderen vertelde dat ze hoopte op haar ‘schooltje’ te kunnen blijven, omdat dat zonder brug wel heel moeilijk wordt.”

Financiële druk versus maatschappelijk belang

De Gerrit Krolbrug is sinds de aanvaring in 2021 gestremd voor gemotoriseerd verkeer. Hoewel er eind 2023 een noodbrug voor fietsers kwam, moet deze volgend jaar wijken voor de definitieve nieuwbouw. Rijkswaterstaat adviseert om géén tijdelijke voorziening te bouwen vanwege de hoge kosten (10 miljoen euro) en de volgens hen beperkte tijdwinst. Dit zou betekenen dat 20.000 dagelijkse gebruikers drie jaar lang moeten omrijden via de Noordzeebrug of de Oostersluis.

Demissionair minister Robert Tieman (BBB) van Infrastructuur en Waterstaat herhaalde afgelopen week in een brief aan de Groningse gemeenteraad dat hij de investering niet proportioneel vindt, gezien de druk op het Mobiliteitsfonds. “Om die reden wordt er bij elk project gekeken naar versoberingen. In overleg met de gemeente is afgesproken om geen versoberingen in het ontwerp door te voeren, deze zouden ook leiden tot vertraging. Met alle begrip en waardering voor de inzet van de raad en de ingebrachte petitie door de inwoners, heb ik besloten om geen tijdelijke voorziening aan te leggen bij de Busbaanbrug. Ik zie geen mogelijkheden om binnen het Mobiliteitsfonds tien miljoen extra beschikbaar te stellen voor de tijdelijke verbinding en vind een tijdelijke verbinding van 10 miljoen euro, gegeven de relatief beperkte reistijdwinst, niet proportioneel.”

“De factor mens wordt overgeslagen”

Het Platform Gerrit Krolbrug legt zich hier niet bij neer. “De minister roept van alles, maar wij trekken ons daar niets van aan”, zegt Van Malkenhorst strijdbaar. “Niet alleen wethouder Broeksma, maar ook veertig bedrijven, scholen en het UMCG ondersteunen onze oproep. Zij zien het nut en de noodzaak wél.”

Volgens Van Malkenhorst wordt de minister eenzijdig geïnformeerd door Rijkswaterstaat. “Er wordt alleen gekeken naar de omrijtijd, maar de totale maatschappelijke impact wordt volledig genegeerd. Denk aan voetgangers, ouderen en de sociale veiligheid. Het wordt technocratisch benaderd, waarbij de factor ‘mens’ wordt overgeslagen.” Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer vult aan: “Het is niet zomaar een bruggetje. Met 16.000 fietsers en duizenden voetgangers per dag is dit een vitale verbinding.”

Veel aandacht in de media

Toch zag het platform de afgelopen dagen een kleine verschuiving. “Ik was erg blij met de uitzending van Hart van Nederland. Zij hadden de minister ook om een reactie gevraagd. In dat interview liet de minister weten toch te willen kijken naar mogelijkheden. Dat klinkt al heel anders dan de taal in zijn brief.” Van Malkenhorst bedankt dan ook iedereen die heeft geholpen om het onderwerp zo prominent op de kaart te zetten.

Wandelgangen

Ook vanuit de politiek komt er steun. D66-raadslid Andrea Poelstra sprak zaterdag tijdens een partijbijeenkomst in Zwolle met Tweede Kamerleden. “Er is in de spreekwoordelijke wandelgangen uitgebreid over gesproken. Als D66 vinden we dat die tijdelijke verbinding er móet komen. Ons Kamerlid Robert van Asten is vorige week niet voor niets bij de brug gaan kijken om met bewoners te spreken.” Poelstra benadrukt dat de brief van de minister niet het laatste woord mag zijn: “Het is belangrijk voor de bewoners, maar ook voor omliggende dorpen en maatschappelijke organisaties dat er een goede en tijdelijke verbinding komt. ”

Komende maandag staat het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer. Het platform stuurt die ochtend nog een brandbrief naar alle Kamerleden om de maatschappelijke impact te onderstrepen. “We hopen op moties die het kabinet op andere gedachten brengen”, zegt Van Malkenhorst. “Er moet een oplossing komen, zoals een pontje voor de groepen die niet kilometers om kunnen fietsen. Maandag gaat een spannende dag worden.” Poelstra sluit zich daar bij aan. “Ik zal de livestream uit de Kamer zo goed mogelijk proberen te volgen.”

Verslaggever Sofie Dallinga maakte een reportage over het onderwerp: