Platform Gerrit Krolbrug kondigt acties aan: “Drie jaar omrijden is maatschappelijke ontwrichting”

Foto: oogtv

Het Platform Gerrit Krolbrug bereidt samen met scholen, bedrijven en wijkverenigingen verschillende acties voor om een tijdelijke brug af te dwingen. De acties zijn gericht op het cruciale MIRT-debat dat op 26 januari in Den Haag plaatsvindt.

Tijdens deze vergadering in de Tweede Kamer wordt besloten of er extra geld beschikbaar komt voor een tijdelijke oplossing tijdens de nieuwbouw van de Gerrit Krolbrug. Sinds de aanvaring in het voorjaar van 2021 is de Gerrit Krolbrug onbruikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Rond Kerstmis 2023 werd de huidige noodbrug met hellingbanen geopend voor fietsers en voetgangers. Deze hellingbaan moet volgend jaar wijken voor de start van de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug. Rijkswaterstaat adviseert momenteel om geen tijdelijke voorziening te bouwen, omdat de kosten te hoog zouden zijn en de tijdwinst voor fietsers beperkt is. Dit zou betekenen dat de 20.000 dagelijkse gebruikers zeker drie jaar lang moeten omrijden via de Noordzeebrug of de Oostersluis.

Maatschappelijke ontwrichting

Chris van Malkenhorst van het platform noemt het advies van Rijkswaterstaat “onuitlegbaar”. “Dagelijks maken ontzettend veel mensen gebruik van deze verbinding. Hen drie jaar lang laten omrijden is onveilig en de infrastructuur elders in de stad is hier simpelweg niet op berekend. Wij noemen dit maatschappelijke ontwrichting.”

Het platform heeft inmiddels een brede coalitie gevormd met de Fietsersbond, Werkgroep Toegankelijk Groningen, omliggende scholen, bedrijven en wijkverenigingen uit De Hunze, Beijum, Lewenborg, Korrewegwijk en Drielanden. Samen hebben zij een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer om hen te wijzen op de ernst van de situatie.

Economische afweging

Van Malkenhorst trekt een scherpe vergelijking met andere projecten in Nederland. “Kijk naar de Afsluitdijk; daar wordt voor recreanten wél een oplossing gecreëerd bij afsluitingen. Voor de Gerrit Krolbrug, met miljoenen gebruikers op jaarbasis, wordt geen geld vrijgemaakt. Er wordt puur een interne economische afweging gemaakt, terwijl er geen rekening wordt gehouden met de maatschappelijke kosten, door verlies klanten, leerlingen en leden verenigingen en door omrijden met auto’s, naast het milieu of de sociale veiligheid van scholieren en sporters in het donker. Dit is een geldkwestie waarbij Den Haag over de rug van de Groningers bezuinigt.”

De komende periode zal het platform zichtbaar actie voeren in de stad om de druk op de politiek in Den Haag verder op te voeren. “Er hangt te veel van af voor de inwoners van Groningen. Die tijdelijke brug moet er komen”, besluit Van Malkenhorst.