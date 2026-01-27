Platform Gerrit Krolbrug blij met steun uit Den Haag na protestactie: ‘Minister ziet nu ook dat hier meer aan de hand is dan tijdswinst’

Het Platform Gerrit Krolbrug is blij dat er meer steun lijkt te komen uit Den Haag voor een tijdelijke oversteek tijdens de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug. Dit volgt na de protestactie van bewoners afgelopen vrijdag. Het platform werkt daarnaast aan een eigen plan voor een nieuw alternatief.

In Den Haag is het momentum veranderd door vragen van Tweede Kamerleden, onder meer onder aanvoering van PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop. Nadat demissionair minister Robert Tieman vrijdag nog hard stelde dat er geen tijdelijke oversteek komt bij de Gerrit Krolbrug tijdens de ruim twee jaar durende werkzaamheden, sluit Tieman nu niet meer helemaal uit dat er een tijdelijke oplossing komt. Tieman liet maandag weten dat alle opties op tafel blijven liggen bij gesprekken met de regio, ook een noodbrug of pont. Kamerlid De Hoop diende daartoe ook een motie in, waarover over een week een stemming volgt.

Chris van Malkenhorst, voorman van het Platform Gerrit Krolbrug, kijkt daarom tevreden terug op het MIRT-debat van maandag in de Hofstad: “Wij hebben alles uit de kast gehaald om iedereen te betrekken en duidelijk te maken dat de minister eigenlijk eenzijdig is geïnformeerd. Het gaat ons niet alleen maar om tijdswinst. Dit gaat om de maatschappelijke kosten, maatschappelijke schade en maatschappelijke impact. Het gaat om de mens.”

Van Malkenhorst legt de link met de protestactie van vrijdag, waarbij zo’n tweehonderd gebruikers van de Gerrit Krolbrug in actie kwamen. Vooral schoolkinderen namen in groten getale deel aan het protest. Volgens Van Malkenhorst heeft dat flink geholpen: “Die kinderen zijn toch wel heel duidelijk geweest: geef ons die brug. Het waren de kranten, het waren de internetsites en het waren verschillende televisiezenders. Tot en met Hart van Nederland aan toe. Ja, dan komt het wel aan in Den Haag. Het leeft. Dat was wat de minister gisteren ook zei: er is toch meer aan de hand dan hij in eerste instantie dacht.”

Alternatieven in de maak?

Een tijdelijke brug over de Busbaanbrug werd eerder afgeslagen vanwege de hoge kosten. Rijkswaterstaat meldde dat de nieuwe Gerrit Krolbrug niet 70 miljoen, maar 90 miljoen euro gaat kosten, en dat een tijdelijke brug elf miljoen euro extra zou kosten. Vanuit Den Haag werd maandag daarom gevraagd om, naast deze optie, ook naar alternatieven te kijken. Eén daarvan is de inzet van een pontje over het Van Starkenborghkanaal. Maar dat ziet Van Malkenhorst niet als een ‘echte’ oplossing:

“We hebben het over hele grote verkeersstromen, over 16.000 fietsbewegingen per dag. Voor voetgangers, mindervaliden, ouderen met een rollator of ouders met kinderen in een bakfiets zou dat natuurlijk een perfecte mogelijkheid zijn. Dan hoeven ze niet om te lopen of met de auto te gaan. Maar dan kunnen ze wel aan de overkant komen en weer terug. Als er zo’n pontje vaart, gaat men er ook gebruik van maken, als die pont letterlijk en figuurlijk van zes uur ’s morgens tot ’s avonds elf uur vaart. Maar het aantal fietsers is zo hoog dat het uiteindelijk toch veel omrijden blijft, want zo’n pontje kan dat nooit aan. Dat is ook de reden dat we nog steeds blijven strijden voor een tijdelijke verbinding bij de Busbaanweg.”

Hoewel de strijd voor een tijdelijke verbinding over de busbaanbrug, zoals die eerder voor elf miljoen euro voorlag, nog niet uit beeld is, laat Van Malkenhorst weten dat hij en de rest van het Platform Gerrit Krolbrug bezig zijn met een alternatief. Hoe dat eruit komt te zien, wil Van Malkenhorst nog niet kwijt: “We willen iets meer inhoud geven aan dat plan voordat we het presenteren. Wat ik wel kan zeggen, is dat we samen met het bedrijfsleven echt kijken naar een alternatief dat past binnen de kaders zoals aangegeven door de minister. Ook nog duurzaam! Dus wat dat gaat worden: laat je verrassen!”