Plaatselijke gladheid door sneeuwresten nog niet voorbij; ‘code geel’ KNMI houdt aan tot vrijdagmiddag

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

De kans op glibberen en glijden op de wegen in Groningen is nog niet voorbij. Het KNMI houdt daarom de weerswaarschuwing ‘code geel’ vanwege gladheid in onze provincie in stand tot vrijdagmiddag.

In Groningen en rest van de de noordoostelijke helft van Nederland sneeuwt het woensdagnavond en in de nacht naar donderdag nog steeds zo nu en dan. Ongelukken door gladde wegen, fietspaden, voetpaden en bruggen zijn daardoor nog niet weg te denken volgens het KNMI.

Op veel plaatsen in Groningen valt tot en met donderdagochtend nog een centimeter of twee aan nieuwe sneeuw. De meeste gladheid verdwijnt donderdagmiddag weer, maar in het noordoosten blijft het (vooral op binnenwegen) tot en met vrijdagochtend plaatselijk glad. De weerswaarschuwing ‘code geel’ blijft daarom vooralsnog van kracht tot vrijdagmiddag 12.00 uur.