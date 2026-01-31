PKC’83 thuis onderuit tegen concurrent

PKC’83 had het veld sneeuwvrij gekregen voor het duel tegen DETO.(foto Martijn Minnema)

PKC’83 verloor vanmiddag met 0-2 van DETO en lijkt last te hebben van een thuissyndroom.

Uit pakt PKC’83 zo onderhand meer punten dan thuis.

DETO uit Vriezenveen stond voorafgaand aan de wedstrijd tegen PKC voorlaatst en bij winst kon PKC een gat van acht punten slaan. Het pakte anders uit, voor rust waren de kansen schaars, de beste was voor PKC’83, maar Rob Schokker slaagde er niet in te scoren.

DETO kwam beter uit de kleedkamer en zette PKC vast. PKC’er Gelo Windster kreeg al vlot geel, terecht. Op zijn tweede gele kaart viel meer af te dingen. In de 56’ minuut beging hij een lichte overtreding, als het al een overtreding was. Zijn tegenstander bleef op de been maar de scheidsrechter gaf geen voordeel en trok tot grote woede van alles wat PKC was een tweede gele kaart. PKC dus met tien man verder.

DETO profiteerde vlot, elf minuten na de rode kaart stond het 0-2. In de 62’ minuut tikte DETO spits Bas Postma van dichtbij een voorzet binnen voor de 0-1. Vijf minuten later werd hij vrij voor de keeper gezet en rondde beheerst af, 0-2. Daarna ontsnapte PKC nog enkele keren aan de 0-3. Pas in het slotkwartier kwam PKC weer wat meer in de buurt van het DETO doel en claimde het een strafschop na een overtreding op Djairo Fik. De scheidsrechter wuifde het weg. Echt gevaarlijk werd PKC nauwelijks waardoor DETO er met een verdiende 0-2 zege en drie punten vandoor ging.

PKC’83 staat twaalfde met 20 uit 18, èèn plek en èèn punt boven de nacompetitie streep. Het gat met de eerste rechtstreekse degradant is 5 punten, maar PKC heeft wel een wedstrijd meer gespeeld.

PKC wist de laatste vijf thuiswedstrijden niet te winnen en wist in vier van de laatste vijf thuiswedstrijden niet te scoren. De laatste thuiszege dateert van 25 oktober. Extra zorgwekkend is dat het in die reeks drie rechtstreekse concurrenten trof en daarin alleen tegen ONS uit Sneek een punt pakte. Ter vergelijking, de laatste vijf uitwedstrijden leverden 7 punten op en daarin scoorde PKC 10 keer. Thuis kwam PKC tot maar 2 treffers en 2 punten uit de laatste vijf wedstrijden.

De volgende thuiswedstrijd is tegen de huidige nummer vier, Flevo Boys. Maar eerst moet PKC uit tegen middenmoter SDV Barneveld.