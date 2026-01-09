Pizzaketen verkoopt pizza’s voor een prikkie en doneert opbrengst aan Leger des Heils, overgebleven pizza’s gaan naar slaaphuizen

Een aantal vestigingen van Domino’s Pizza in de provincie heeft de afgelopen winterdagen een stuk minder gebakken deegwaar verkocht dan normaal. Drie filialen, waaronder de vestigingen aan het Boterdiep en in Paddepoel, doen de overgebleven pizza’s daarom voor een klein prijsje de deur uit en doneren de opbrengst aan het Leger des Heils.

“Door de aanhoudende sneeuw hebben we de afgelopen dagen niet alle pizza’s kunnen verkopen waar we voor hebben ingekocht”, laat franchisenemer Hugo Tholen vrijdagmiddag weten via LinkedIn. “In plaats van weggooien, delen we ze liever met onze regio. Daarom kun je vandaag (lees: vrijdag) de Pepperoni, Margherita en Funghi voor 1,99 euro afhalen bij onze vestigingen aan het Boterdiep, in Paddepoel en in Winschoten. De volledige opbrengst per verkochte pizza doneren we aan het Leger des Heils.”

Maar de daklozen naar wie het gedoneerde geld gaat, hoeven niet het geld op te eten tijdens de bitterkoude, versneeuwde dagen. Tholen: “Daarnaast brengen we pizza’s naar lokale slaaphuizen voor mensen die in dit koude weer afhankelijk zijn van opvang, warmte en ondersteuning.”