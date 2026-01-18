Petitie behoud DOT over 9.000 handtekeningen: “DOT vervult nu al ambities van nieuwe campus”

Foto: Joris van Tweel

De petitie voor het behoud van DOT op de huidige locatie is de grens van 9.000 handtekeningen gepasseerd. Volgens de initiatiefnemers bewijst het gebouw inmiddels exact die functies waar de geplande Healthy Ageing Campus nog naar op zoek is.

DOT opende in 2014 als tijdelijk icoon in het Ebbingekwartier, een gebied dat de komende vijftien jaar door het UMCG, de RUG en de gemeente wordt getransformeerd tot de Healthy Ageing Campus (HAC). Waar beleidsmakers DOT vaak zien als een obstakel voor die plannen, stellen de petitiehouders dat het gebouw juist een ecosysteem van cultuur, educatie en ontmoeting vormt dat naadloos aansluit bij de ambities van de campus.

Historisch landmark

“DOT is geen losstaand object, maar onderdeel van een groter stedelijk geheel”, stelt Dianne de Heer namens de initiatiefnemers. Uit onderzoek van buurtbewoners blijkt dat de plek een diepe historische worteling heeft: in de jaren zestig stond op exact dezelfde plek een enorme ronde gasbol die het straatbeeld bepaalde. De komst van DOT wordt dan ook gezien als een logische terugkeer van een iconisch landmark op deze locatie.

Planologische status en architectuur

Nieuwe feiten werpen bovendien een ander licht op de “tijdelijkheid” van het gebouw. Uit documenten uit 2015 blijkt dat DOT planologisch volledig in overeenstemming is met het bestemmingsplan en dat er destijds geen einddatum aan de bestemming is verbonden. Volgens architect Jack van der Palen is er destijds circa 10 miljoen euro geïnvesteerd in een gebouw dat nu zijn maatschappelijke nut ruimschoots heeft bewezen. Sloop of verplaatsing zou volgens de petitiehouders haaks staan op principes van duurzaamheid en circulair bouwen.

Politieke besluitvorming

De discussie over DOT is actueel in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart. Hoewel de gemeenteraad in december instemde met het behoud van het naastgelegen Stadsstrand, kreeg een motie voor het definitieve behoud van DOT nog geen meerderheid. Wel wordt er momenteel onderzoek gedaan naar de toekomstmogelijkheden.

De initiatiefnemers benadrukken dat zij politiek onafhankelijk opereren. “Wij willen niet polariseren, maar bijdragen aan zorgvuldige besluitvorming waarin burgers zich gehoord voelen”, aldus de initiatiefnemers. Als concreet voorbeeld van die verbinding noemen zij de jaarlijkse transformatie tot de ‘grootste kerstbal van Europa’, een traditie die jaarlijks veel mensen op de been brengt en waar mensen van genieten.

De petitie kan nog altijd getekend worden en is hier te vinden.