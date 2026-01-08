Persoon gewond bij steekpartij in binnenstad

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In de Zwanestraat is donderdag aan het einde van de avond een persoon gewond geraakt bij een steekincident. De dader is nog voortvluchtig.

De melding van de steekpartij kwam rond 23.45 uur bij de hulpdiensten binnen. “Op de kruising met de Guldenstraat, ter hoogte van een fastfoodrestaurant, staan een ambulance en meerdere politiewagens”, vertelt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl. “Een slachtoffer is na stabilisatie overgebracht naar het ziekenhuis.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er één persoon gewond is geraakt. “De hulpverlening is opgestart. Wij zijn in de omgeving op zoek naar de verdachte. We hebben de hulp van inwoners ingeroepen via een Burgernet-melding waarin een signalement is verspreid.” De verdachte is naar alle waarschijnlijkheid lopend gevlucht in de richting van de Stoeldraaierstraat.

Het Burgernet-bericht vraagt uit te kijken naar een man met een donkere huidskleur in de leeftijd van 20 tot 30 jaar. Hij heeft een kort afrokapsel, is geheel in het donker gekleed, draagt zwarte schoenen en heeft een grote zwarte tas bij zich. De politie adviseert: “Onderneem bij aantreffen niet zelf actie, maar bel direct het alarmnummer 112.”