Perronplein Hoofdstation bijna helemaal af

Foto: Andor Heij

De westzijde van perron 1 en het perronplein op het Hoofdstation zijn zo goed als af. Reizigers kunnen sinds halverwege deze maand weer gebruikmaken van het volledig geopende perron.

Na de treinvrije periode van afgelopen zomer waren het perron en het winkel- en verblijfspleintje, op de plaats van de oude perrons voor treinen richting Leeuwarden en Winsum, nog niet af.

Daarom is de afgelopen maanden hard doorgewerkt. In de week voor de heropening op 17 januari kostte dat de aannemers zelfs nachtwerk.

Foto via Groningen Spoorzone (ProRail) Foto via Groningen Spoorzone (ProRail)

Alle vaste voorzieningen, zoals banken, borden, verlichting en prullenbakken, zijn klaar. Het perron heeft ook groen met bomen gekregen, waardoor het een natuurlijke uitstraling heeft.

Maar er moeten nog een paar laatste ‘puntjes op de i’, stelt ProRail. Het grijze tegelwerk tegen het monumentale stationsgebouw is voorlopig nog tijdelijk. Eerst worden de monumentale perronkappen geplaatst. Daarna wordt het definitieve natuursteen- en tegelwerk aangebracht op het perronplein.