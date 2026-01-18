Paul Raveneau volgend seizoen trainer van Be Quick 1887

Foto Be Quick 1887 (bewerkt). Paul Raveneau

Paul Raveneau wordt volgend seizoen de trainer van Be Quick 1887. Hij volgt Marco Sanders op die na twee jaar vertrekt bij de eersteklasser.

Raveneau was in het verleden trainer bij het O-19 team van FC Groningen en Jong FC Groningen. Ook was hij er hoofd jeugdopleidingen. Daarnaast was hij jeugdtrainer bij Heerenveen.

Bij de amateurs was Raveneau als hoofdtrainer actief bij ONS Sneek en Zuidlaren. Momenteel is hij aan zijn derde jaar bezig bij tweedeklasser Roden. Het bestuur van Be Quick laat weten dat de club op termijn een stap omhoog wil doen en hoopt dat Raveneau daaraan kan bijdragen.