UMCG verplaatst patiëntjes vanwege muizen op verpleegafdeling Beatrix Kinderziekenhuis

Foto's: UMCG en Rasbak via Wikimedia Commons (CC BY-SA)

Een verpleegafdeling (M4) van het Beatrix Kinderziekenhuis in het UMCG is vrijdag tijdelijk gesloten vanwege muizen. Het ziekenhuis heeft patiëntjes die niet naar huis kunnen, tijdelijk verplaatst naar een andere afdeling.

‘Uitgebreide aanpak afdeling’

Om te onderzoeken waar de muizen zitten en alles schoon te maken, heeft het UMCG besloten om de gehele afdeling vrijdag leeg te halen.

Dit weekend start een uitgebreide bestrijdingsactie met vallen en extra schoonmaakmaatregelen. Het plaagdierbestrijdingsteam van het UMCG werkt daarbij samen met de gemeente Groningen.

‘Vervelend en onrustig voor patiënten’

Patiëntjes van M4 die dit weekend niet naar huis kunnen, verhuizen vrijdag tijdelijk naar andere verpleegafdelingen van het kinderziekenhuis:

“We realiseren ons dat dit vervelend en onrustig kan zijn voor patiënten en hun ouders”, laat het ziekenhuis vrijdagochtend weten. “We doen er alles aan om de zorg zo goed en vertrouwd mogelijk te laten doorgaan.”

Eind december ook al kort dicht

Eind december was de afdeling ook al kort gesloten nadat er een muis was gezien. Ook toen is de afdeling voor een weekend ontruimd en zijn er vallen geplaatst, maar naar nu blijkt was dat niet afdoende.