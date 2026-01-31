Partij voor het Noorden eist opheldering na ’tik op de vingers’ over bomenkap Stadshavens

De bomen aan de linkerzijde en in het midden op de foto dreigen gekapt te worden. Foto: ingezonden

De fractie van de Partij voor het Noorden vraagt om opheldering van het college nadat de rechter afgelopen week de kap van negen (potentieel) monumentale bomen bij het Betonbos verbood. “De rode draad is dat omwonenden zich door de politiek niet gehoord voelen”, stelt raadslid Leendert van der Laan.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland besloot donderdag dat de bomen bij het Balkgat voorlopig niet gekapt mogen worden. De gemeente wil hier bouwen voor het project Stadshavens, maar volgens de rechter is het besluit onvoldoende gemotiveerd en is de belangenafweging tussen woningbouw en natuurbehoud onduidelijk.

“Niemand is winnaar”

Van der Laan woonde de afgelopen weken drie rechtszaken bij waar inwoners tegenover de gemeente stonden: de opvang aan de Boteringestraat, de Hoefijzerfabriek in Helpman en nu het Betonbos. “In alle gevallen is de rode draad: omwonenden die zich niet gehoord voelen en de gang naar de rechter maken. Laat ik vooropstellen bij de situatie rond Stadshavens: deze bewoners zijn niet tegen woningbouw. Ze willen een proces waarbij er respectvol wordt omgegaan met het bestaande groen.”

Volgens Van der Laan “schaatst de gemeente een scheve schaats” door niet te luisteren. “Niemand zit op zulke uitspraken van de rechter te wachten; niemand is winnaar. Het enige gevolg is dat het project vertraging oploopt omdat je in de aanloop je huiswerk niet goed hebt gedaan.”

David tegen Goliath

Van der Laan toonde zich diep onder de indruk van de omwonenden van het Betonbos. “Deze inwoners stonden zonder advocaat voor de rechtbank, maar ze zitten ontzettend goed in de materie. Hoe zij samen het woord voerden, was indrukwekkend. Zeker omdat de gemeente vertegenwoordigd werd door een horde van tien man aan ambtenaren en advocaten. Dat dit vonnis eruit rolt, verdient felicitaties voor de bewoners, maar de trieste constatering blijft dat inwoners en de gemeente, die voor hen hoort te werken, lijnrecht tegenover elkaar staan. En die ontwikkeling, die we vaker zien, baart mijn fractie zorgen.”

De partij kijkt ook kritisch naar de eigen rol. “Bij het besluit voor Stadshavens is gevraagd om het respecteren van groen, maar onze fractie is met die belofte toch wat in slaap gesukkeld. Het was niet goed in beeld dat ook de coulissen rond het Betonbos gekapt zouden worden. Daar zijn wij zelf ook niet scherp op geweest.”

Angst voor ‘per ongelukke’ kap

Van de negen bomen zijn er zeven monumentaal en twee potentieel monumentaal. De Partij voor het Noorden maakt zich grote zorgen over de veiligheid van de bomen in de komende zes weken, de periode waarin het kapverbod sowieso geldt. “Eerder is een boom al eens ‘per ongeluk’ gekapt. Wij willen weten hoe de gemeente ervoor gaat zorgen dat dit niet weer gebeurt. We zien nu al werkzaamheden zo dichtbij dat wortels beschadigd raken.”

Op de suggestie dat dit soort bezwaren de broodnodige woningbouw vertragen, is Van der Laan resoluut: “Dat vind ik een lege huls. Als je het proces aan de voorkant goed inricht en iedereen meeneemt, loop je niet tegen zulke vonnissen aan. De uitspraak van de rechter is in die zin heel helder. Bovendien hebben we dit groen nodig; niemand wil straks in een wijk wonen waar alleen maar nieuw groen te vinden is.”

De vragen zullen komende woensdag behandeld worden tijdens het Politieke Vragenuur.