Flinke ravage na overval op juwelier in de Oosterstraat (video)

foto: Patrick Wind - 112 Groningen

Juwelier en goudkantoor GoudPunt in het stadscentrum van Groningen is maandag eind van de middag overvallen. Op foto’s van 112 Groningen is te zien hoe een deel van de vitrines kapotgeslagen is.

De politie en een ambulancewagen zijn ter plaatse en de winkel is vroegtijdig gesloten. Hoeveel er is buitgemaakt, is niet duidelijk.

Volgens de politie hebben de daders gedreigd met een ‘vuurwapengelijkend voorwerp’, dus iets wat lijkt op een vuurwapen. De twee verdachten zijn gevlucht op een fatbike.