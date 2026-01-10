Overlast op wegen neemt af: “Kleinere wegen zijn nog moeilijk begaanbaar”

De Eemshavenweg op vrijdagavond (via Rijkswaterstaat)

De situatie op de wegen in de provincie verbetert gestaag. Zo is de N46 tussen Groningen en de Eemshaven weer open. De N33 en de N388 blijven voorlopig nog deels gesloten.

“Ons beeld op dit moment is dat de wegen beter begaanbaar worden”, vertelt woordvoerder Geert Walburg van de Veiligheidsregio Groningen. “Wat we wel zien, is dat kleinere, lokale wegen nog moeilijk begaanbaar zijn.” De sneeuwval en de sneeuwjacht waren voor de veiligheidsregio vrijdagavond aanleiding om op te schalen naar een ‘voorbereidend GRIP 2’ en om het Regionaal Operationeel Team (ROT) bij elkaar te roepen. “Dit was bedoeld om inzichtelijk te maken waar we tegenaan liepen: waar zitten de problemen en hoe kunnen we hier zo goed mogelijk mee omgaan?”

Eemshaven

Eén van de uitdagingen was de Eemshaven. “Door de slechte omstandigheden werd de N46 afgesloten voor het verkeer, maar ook de N33 van Veendam naar de Eemshaven ging dicht. Daarmee werd die locatie slecht bereikbaar, terwijl er in de Eemshaven werknemers zaten die niet naar huis konden. Daarnaast hebben we gekeken naar onze aanrijroutes: waar kunnen we langsrijden als er een calamiteit ontstaat? Ook hebben we voortdurend gemonitord of de vrijwillige brandweermensen hun kazernes goed konden bereiken.”

Elke kazerne bestaat uit één of meerdere ploegen. “In dit geval hebben we ervoor gekozen om bij een melding alle brandweerlieden van een kazerne te alarmeren om de wagens vol te krijgen.” In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland werd eerder deze week besloten tot ‘kazerneren’, wat inhoudt dat brandweerlieden stand-by staan op de kazerne. “Dat hebben wij ook overwogen, maar we hebben besloten dit niet te doen omdat uit onze monitoring bleek dat de kazernes goed bereikbaar waren.” Inmiddels is het ‘voorbereidend GRIP 2’ afgeschaald naar ‘GRIP 0’, waarmee de situatie weer normaal is.

N46 open, N33 deels open

Rijkswaterstaat bevestigt het beeld dat de situatie op de weg verbetert. “Rond 12.30 uur hebben we de N33 tussen Zuidbroek en Siddeburen weer vrij kunnen geven. Tussen Siddeburen en de Eemshaven is de weg nog wel dicht; hier zijn we hard aan het werk om sneeuwresten te verwijderen.” Vrijdagavond werd de gladheidsbestrijding op deze weg, en ook op de N46, stilgelegd vanwege de gevaarlijke omstandigheden. Zaterdagochtend werden de werkzaamheden hervat. Op de N33 werd het werk bemoeilijkt door automobilisten die door de afzettingen reden en vervolgens vast kwamen te zitten in de sneeuw.