Oudste inwoonster (106) van Stad overleden

Foto: Joris van Tweel

Bien Bos-van der Laan, de oudste inwoonster van Groningen, is op 106-jarige leeftijd overleden. Ze woonde vijfenzestig jaar lang in de Wielewaalflat (Oosterparkwijk). Tot 2006 had ze daar uitzicht op het Oosterparkstadion van FC Groningen.

FC Groningen meldt donderdag dat de oudste supporter van de club is overleden. De voetbalclub bedankt haar voor haar “jarenlange en onvoorwaardelijke support.”

FC Groningen heeft het droevige nieuws ontvangen dat onze oudste supporter Bien Bos-Van der Laan op 106-jarige leeftijd is overleden.



Dank voor je jarenlange en onvoorwaardelijke support Bien.💚



De club wenst familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.🕯️ pic.twitter.com/lGU16NhBOu — FC Groningen (@fcgroningen) January 8, 2026

Vorig jaar ging OOG langs bij mevrouw Bos-van der Laan om haar 105de verjaardag te vieren. Loco-burgemeester Carine Bloemhoff kwam langs om haar te feliciteren. Ze woonde toen al drie jaar in woonzorglocatie de Brink aan de Helper Brink.

Ook toen blikte mevrouw Bos-van der Laan terug op haar tijd naast het stadion: “Die laatste wedstrijd, oh… Ja, daar waren wij voor uitgenodigd. Dat was feest, dat was prachtig.”

Bekijk het volledige interview met mevrouw Bos-van der Laan hier: