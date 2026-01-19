Oppositiefracties blij dat rechter op pauzeknop drukt rond daklozenopvang: ‘Dit onderwerp begint met luisteren’

Foto: Joris van Tweel

Vanuit de oppositie in de gemeenteraad klinkt een aantal positieve reacties op de uitspraak van de rechtbank over de geplande verhuizing van de dagopvang voor daklozen naar de Nieuwe Boteringestraat. De rechtbank floot de gemeente maandag terug, omdat omwonenden onvoldoende waren betrokken bij het besluit. “Het is mooi om te mogen zien dat de voorzieningenrechter goed heeft geluisterd.”

De gemeente mag daarom de komende vier weken geen definitief besluit nemen over de verhuizing van de rechter, omdat de gemeente in strijd heeft gehandeld met haar eigen participatieverordening.

In afwachting van de uitspraak van maandagmiddag vroegen de fracties van VVD, de Stadspartij 100% voor Groningen en de Partij voor het Noorden eerder al om het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te zetten voor woensdag. Nu de uitspraak van de rechtbank goed uitpakt voor de bewoners en de gemeente aan de slag moet, gaat het debat in de gemeenteraad van woensdagavond niet door. Het gemeentebestuur gaat de uitspraak eerst bestuderen en zich beraden op een vervolg.

Bij de oppositiefracties valt de uitspraak in ieder geval goed, vertelt Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen namens de drie partijen: “Wij zijn bijzonder positief over de uitspraak die door de rechtbank is gedaan. Dit is ook waar wij qua uitspraak op hoopten. Het is een bevestiging dat het klopt hoe de omwonenden deze kwestie zijn aangevlogen. Het is mooi om te mogen zien dat de voorzieningenrechter goed heeft geluisterd. Daar begint zo’n onderwerp ook mee: luisteren. Vervolgens is er een weloverwogen afweging gemaakt: wat speelt hier? Wat is er gebeurd?”

Net als de bewoners stelt Menger dat buiten kijf staat dat er opvang moet zijn voor dakloze mensen. Het conflict zit hem volgens Menger in de manier waarop de gemeente het besluit daartoe heeft genomen: “De omwonenden hebben altijd gezegd: het gaat niet om de doelgroep die dit betreft; het gaat om het proces. Hun zorgen gaan over een transparante presentatie, duidelijke communicatie en hun zorgen. Het besluit heeft ook invloed op hun directe leefomgeving. Daar wordt nu recht aan gedaan en wij denken daarom dat dit de juiste uitspraak is.”