Opnieuw potloodventer gesignaleerd in Park Groenestein in Helpman

Foto: Henk-Jan van der Klis via Flickr (CC 2.0 SA)

In de Groningse wijk Helpman is donderdag opnieuw een potloodventer gezien in Park Groenestein, vlak naast verschillende scholen en kinderdagverblijven.

Meerdere leerlingen van groep 5 en 6 van de Haydnschool zagen de man tijdens de ochtendpauze, aldus RTV Noord en het Dagblad van het Noorden. De school heeft direct contact opgenomen met de politie. Ook kinderdagverblijf De Boomhut is geïnformeerd over de situatie.

Het is niet de eerste keer dat de buurt te maken heeft met een potloodventer. In september en oktober werd de man ook al gesignaleerd in en rond het park. Volgens de school gaat het waarschijnlijk om dezelfde persoon. De politie heeft de man nog niet kunnen aanhouden. De wijkagent houdt de situatie in de gaten. De politie adviseert om bij vergelijkbare gevallen direct 112 te bellen.