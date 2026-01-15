Opening Lutje Repaircafé Rivierenbuurt verplaatst naar 5 februari

Foto via gemeente Groningen

Bewoners van de Rivierenbuurt kunnen vanaf 5 februari weer kapotte spullen een tweede leven geven bij Lutje Repaircafé in Rivierenbuurt.

Het Repaircafé is onlangs verhuisd naar het Talmahuis aan de Merwedestraat 54. De planning was om de nieuwe locatie op deze donderdag 15 januari te openen, maar dit is drie weken uitgesteld naar donderdag 5 februari.

Wie in de tussentijd iets gerepareerd wil hebben, kan ook op andere plaatsen in de gemeente terecht bij repaircafés. Die zijn te vinden op de webite van Groningen Afvalvrij.