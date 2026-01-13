Opbouw MEET@AIR begonnen: drie dagen gratis muziek en noordelijk talent op de Grote Markt

Op de Grote Markt wordt dinsdag aan het einde van de middag nog hard gewerkt aan de opbouw. Foto: webcam Grote Markt

Op de Grote Markt wordt dinsdag hard gewerkt aan de opbouw van MEET@AIR, het gratis toegankelijke programma van Eurosonic Noorderslag. Woensdag gaat het programma officieel van start.

Afgelopen week werden de laatste onderdelen van de Winterstad weggehaald, en maandag is begonnen met de opbouw van de podia voor Eurosonic. “Net als vorig jaar willen we noordelijk talent in de schijnwerpers zetten tijdens MEET@AIR. Bekende artiesten uit Groningen, zoals TikTok Tammo, GP uit G en Inge van Calkar, hosten elk één dag”, laat de organisatie weten. Op de Grote Markt staan twee podia waar artiesten van Grunnsonic-showcases en NOORD-projecten, zoals Hit the North en Up North & Go!, optredens verzorgen.

Programma per dag

Woensdag is het de beurt aan TikTok Tammo. Op deze dag treden onder andere Lange Mannen Met Haast en Simon Joan op. Tammo & Band sluiten de dag af. Op donderdag nodigt GP uit G onder meer Jennanna, Emmz, Louis Pedro en Robine uit op het podium. Op vrijdag, de laatste dag van Eurosonic, staan onder andere Fremi en WadAap op de planken samen met host Inge van Calkar.

Elk jaar presenteert Eurosonic Noorderslag een breed gratis programma. Behalve op de Grote Markt vinden er ook activiteiten plaats op andere locaties in de binnenstad. Vanwege het veertigjarig bestaan van het festival is het gratis aanbod dit jaar groter dan ooit. Een volledig overzicht van alle gratis toegankelijke activiteiten is te vinden op de website van ESNS.