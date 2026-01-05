Op Driekoningen mag de kerstboom de deur uit

Foto: Waardlanden via Gemeente Groningen

Het is morgen Driekoningen. Traditioneel gezien is dit het moment om de kerstboom en alle kerstversieringen weer op te bergen. Volgens hetzelfde gebruik mag je vanaf die dag anderen ook geen gelukkig nieuwjaar meer wensen.



Driekoningen is een christelijke feestdag, dat wordt ieder jaar gevierd op 6 januari, of op de eerste zondag na 1 januari. Op deze dag herdenken christenen een verhaal uit de Bijbel over wijzen uit het oosten die een bijzondere ster aan de hemel zagen. Door die ster gingen zij op zoek naar de koning van de Joden. Hun reis bracht hen naar Bethlehem. Daar vonden zij Jezus, die net geboren was.

Volgens een algemeen gebruik is Driekoningen de uiterste datum om de kerstboom in de woning te laten staan. Ook wordt de datum als deadline gebruikt om nieuwsjaarswensen uit te spreken, omdat het de symbolische afsluiting van de feestdagen markeert.

Wat te doen met de kerstboom?

In de afvalapp en op de afvalkalender zie je op welke dag de gemeente bij jou in de straat langskomt om de boom op te halen. Zet de boom wel op een plaats aan de straat waar de vrachtauto er goed bij kan. Verwijder ook alle de versiering en de pot of aardkluit. Uiteraard kun je boom ook inleveren bij een afvalbrengstation.

Inwoners van Ten Boer krijgen weer 1 euro als ze hun kerstboom op de vertrouwde plek aan de Valckestraat inleveren. Kinderen rijden ook weer door het dorp, zodat ze op die manier een zakcentje kunnen verdienen.

Voor een duurzamere oplossing kan de boom ook naar het Kerstbomenhotel worden gebracht van TuinInDeStad in het Westpark in Groningen. Tot en met uiterlijk zondag 11 januari kan daar de boom worden herplant, zodat die komende december weer kan worden opgehaald. Uiteraard geldt dit alleen voor kerstbomen met kluit.