“Oostzee lijkt roet in het eten te gooien voor lage temperaturen, in de ochtend kans op mist”

Foto: Rieks Oijnhausen

Op het KNMI-meetstation bij Eelde vriest het zaterdag aan het einde van de avond op neushoogte -4,5 graden. Dat is nog lang geen strenge vorst. OOG-weerman Johan Kamphuis betwijfelt of die strenge vorst in de nacht naar zondag ook langdurig gehaald wordt.

“Vanmiddag in het extra weerbericht gaf ik al aan dat de stroming noordelijker is, waardoor we hier te maken hebben met bewolking en wolkenvelden”, vertelt Kamphuis. “Willen we tot strenge vorst komen, dan hebben we opklaringen nodig. En voor ijsvorming moet het langdurig opklaren.” Kamphuis sluit de kans op strenge vorst echter niet volledig uit. Wel is er een ander gevaar: “Door die noordelijke stroming komt de wind over de Oostzee naar ons toe. Die lucht is vochtiger. Er is daarom een gerede kans dat er in de tweede helft van de nacht of in de vroege ochtend mist ontstaat. Plaatselijk kan het om dichte mistbanken gaan waarbij de mist, door de vorst, aan kan vriezen.”

“Zondag begint de dag vrij zonnig, waarbij de temperaturen onder het vriespunt blijven. In de middag krijgen we te maken met toenemende bewolking. In de nacht naar maandag neemt op de grens van warme en koudere lucht de bewolking verder toe. Er volgt een dooiaanval waarbij er in de nacht sneeuw gaat vallen. In de ochtenduren gaat de sneeuw, bij oplopende temperaturen, over in regen. Die regen valt op een bevroren ondergrond. Omdat de temperatuur in de ochtend rond het vriespunt ligt, verwacht ik op uitgebreide schaal gladheid door ijzel. Later op de dag komt de temperatuur boven nul en treedt de dooi in. We kunnen wel stellen dat deze dooiaanval zal slagen, waarmee Koning Winter het land voorlopig weer verlaat.”