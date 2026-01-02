Ook tweede brandbomgooier woning Willem Groeneveld blijft langer in tbs-kliniek

Foto: Tom Veenstra

Ook Tjaimy W., één van de twee mannen die in 2022 werden veroordeeld voor het plegen van een aanslag op de woning van Sikkom-journalist Willem Groeneveld, blijft langer in tbs. Volgens het Dagblad van het Noorden vindt de rechtbank dat er meer tijd nodig is om W. veilig te laten terugkeren in de samenleving.

De rechtbank in Assen besloot woensdag tot verlenging van de tbs op verzoek van de reclassering. W. mocht eind vorig jaar de gevangenis verlaten, nadat hij twee derde van zijn celstraf had uitgezeten. W. werd meteen daarna opgenomen in een zwaar beveiligde forensisch psychiatrische kliniek. De jongste van de twee aanslagplegers zou inmiddels vooruitgang boeken, maar nog niet klaar zijn voor een overgang naar een minder beveiligde afdeling. Hij mag wel al met verlof en mogelijk komend jaar begeleid gaan wonen.

W. kreeg de tbs opgelegd naast vijf jaar celstraf voor de aanslag op de woning van Sikkom-journalist Willem Groeneveld. Daarbij gooide hij, samen met handlanger Tjeerd P., in de nacht van 18 op 19 augustus 2021 een molotovcocktail door de brievenbus van Groeneveld. Beide mannen werden veroordeeld voor brandstichting en poging tot moord. De twee kregen beiden vijf jaar cel en tbs met voorwaarden opgelegd. Die straf accepteerde Tjaimy W., maar Tjeerd P. ging in hoger beroep. Hij vond zijn straf te zwaar. Het Gerechtshof kwam echter tot dezelfde conclusie als de rechtbank. De oudere van de twee aanslagplegers kreeg in augustus al te horen dat zijn tbs met een jaar is verlengd.