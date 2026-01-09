Ook streep door Concours Hippique in MartinPlaza op vrijdagavond vanwege sneeuw op het dak

Foto via Internationaal Indoor Concours Hippique Groningen

De wedstrijden op het inmiddels bijna drie weken durende Internationaal Indoor Concours Hippique zijn vrijdagavond met onmiddellijke ingang gestaakt. Ook bij MartiniPlaza is het sneeuw op het dak wat zorgt voor problemen.

Volgens de organisatie van de paardenwedstrijd is er de afgelopen dagen is er hard gewerkt om sneeuw van het dak van de Martiniplaza te verwijderen: “Maar door de aanhoudende sneeuwval en de ophoping van sneeuw op het dak van de middenhal, waar de hoofdpiste zich bevindt, wordt de veiligheidsgrens mogelijk in de loop van de avond bereikt. Op dit moment is de situatie nog veilig, maar we achten het verstandig om het evenement te staken.”

“Voor de overige hallen geldt dat er geen risico is, vervolgt het Internationaal Indoor Concours Hippique op Instagram: “De constructie van deze hallen is sterk genoeg om de huidige sneeuwlaag te dragen. Er is dan ook geen enkel risico voor de paarden die op dit moment gestald staan bij Martiniplaza.”

Meer panden kampen met problemen door sneeuw op daken

MartiniPlaza sluit met de afgelasting aan in een rijtje met meerdere gebouwen in Groningen die de afgelopen dagen dicht bleven vanwege een zware lading sneeuw op het dak. Vrijdagochtend sloot de Albert Heijn in Helpman de deuren vanwege hetzelfde probleem. IKEA aan het Sontplein is inmiddels twee dagen dicht geweest vanwege zorgen rond de veiligheid van het pand door de sneeuw.

Programma waarschijnlijk zaterdag verder

Hoe het verder moet met het evenement, wat komende zaterdag zijn laatste dag beleeft in het congrescentrum in Stad, is nog even afwachten: “Morgenochtend wordt direct doorgegaan met het verwijderen van de sneeuw van het dak. Wij hopen de wedstrijden morgen volgens programma te kunnen vervolgen. De veiligheid van mens en dier staat voorop. Wij betreuren deze beslissing en danken iedereen voor het begrip.”