Ook politie heeft redding nodig na ongeluk op Eemshavenweg bij Sint Annen

Foto: 112 Groningen

Op de N46 (Eemshavenweg) bij Sint Annen raakte vrijdagmiddag een auto van de weg door de gladheid en een forse sneeuwduin. De politie schoot te hulp, maar had vervolgens ook zelf assistentie nodig.

Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de berm gehaald. Maar een toegesnelde politieauto kwam ook vast te zitten in de sneeuw. Daardoor moest de berger ook het voertuig van de agenten losgetrokken.

De automobilist en de agenten bleven ongedeerd. Door de harde wind waait de sneeuw op de N46, wat voor gevaarlijke omstandigheden zorgt. Volgens aanwezigen lag op de plek van het ongeluk een forse sneeuwduin, die mogelijk ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk.