Ook Oude Ebbingestraat op de schop om meer ruimte te maken voor fietsers en voetgangers

Foto via Google Maps - Streetview

Na het Kwinkenplein, de Kreupelstraat, de Sint Walburgstraat en de Kattenhage wil de gemeente ook de Oude Ebbingestraat opnieuw inrichten. Het college vraagt de gemeenteraad deze week om 350.000 euro vrij te maken voor de planvorming, waarmee de straat vanaf eind volgend jaar of begin 2028 groener, veiliger en prettiger moet zijn.

Sinds de zomer van 2022 rijden er geen bussen meer door de Oude Ebbingestraat. Zo ontstaat er plek voor een andere inrichting van de straat, stelt de gemeente. Net als in veel andere straten in de binnenstad zet het college in op meer ruimte voor voetgangers en fietsers, naast extra groen, zitplekken en een prettiger straatbeeld.

In het verleden was er een plan om de straat autovrij te maken. Uit verkeersonderzoek blijkt dat dit niet wenselijk is. Bewoners moeten hun woningen en parkeerplaatsen bereikbaar kunnen houden, onder meer via omliggende straten en parkeervoorzieningen. De straat blijft daarom toegankelijk voor auto’s, maar ook in de Oude Ebbingestraat wordt de auto ‘te gast’. Daarom kan ook het aantal parkeerplaatsen op straat worden verminderd. De gemeente wil deze vervangen door meer bomen, beplanting en gevelgroen, naast meer plekken om te zitten, verlichting en fietsparkeren.

Met het geld waar het college nu om vraagt, wordt dit jaar een start gemaakt met de planvorming, met input van ondernemers en bewoners. De eerste bewonersbijeenkomsten staan gepland voor komend voorjaar. De uitvoering van de herinrichting wordt verwacht in de tweede helft van 2027.