Ook komend weekend geen afval ingezameld in gemeente Groningen: ‘Blijf afval tussentijd thuis bewaren’

Foto via Gemeente Groningen

Ook komend weekend haalt de gemeente Groningen nog geen afval op. Dat laat de afdeling Stadsbeheer vrijdagmiddag weten. Door de aanhoudende sneeuwval en gladheid is het volgens de gemeente de komende dagen nog niet veilig genoeg om afval in te zamelen.

Vooralsnog gaat de gemeente ervan uit dat, als de weersomstandigheden het toelaten, vanaf maandag de reguliere afvalinzameling weer begint. Tot die tijd moeten mensen hun afval thuis bewaren, om de straten zoveel mogelijk schoon en begaanbaar te houden.

De gemeente wil maandag ook beginnen met het inhalen van gemiste inzamelmomenten van restafval uit minicontainers. Waar en wanneer precies, wordt de komende dagen duidelijk via afvalkalender en afvalapp. Daarnaast begint het inzamelen van kerstbomen ook weer na het weekend.

Om dat te kunnen doen, laat de gemeente wel tot en met vrijdag het ophalen van GFT-afval schieten. De minicontainers voor GFT-afval worden komende week dus niet geleegd. “Bewaar uw GFT-afval thuis tot het volgende inzamelmoment óf lever het in bij de afvalbrengstations zodra deze weer open zijn”, stelt de gemeente.

Zaterdag gaan het afvalbrengstation in Vinkhuizen en bij industriebuurt Woldjerspoor weer open. Vanaf maandag zijn alle afvalbrengstations weer open volgens de normale openingstijden. Als de weersomstandigheden het toelaten, wordt komende week in enkele wijken ook het papier alsnog opgehaald.