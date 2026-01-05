Ook dinsdag sneeuw verwacht met een maximumtemperatuur rond het vriespunt

Foto: Denise Overkleeft

Groningen, nog wit en glad van flinke sneeuwbuien, moet zich opmaken voor nog meer witte neerslag. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het de volgende dagen, met uitzondering van donderdag, nog flink gaan sneeuwen.

“Dinsdag is het wisselend bewolkt en kan er een enkele sneeuwbui vanaf zee overdrijven. De maximumtemperatuur schommelt rond het vriespunt bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3. Komende nacht neemt de bewolking toe en vriest het licht, -2 of -3 graden.

Woensdag is het bewolkt en volgen vanuit het westen perioden met lichte sneeuw en is er kans op sneeuwjacht. Er waait een vrij krachtige zuidenwind en de temperatuur ligt rond het vriespunt.

Donderdag is het overwegend droog en met af en toe zon dooit het licht: +1 of +2 graden. In de nacht minima rond het vriespunt.

Vrijdag zet een nieuwe depressie de aanval op het winterweer in. Gaat die slagen of krijgen we nog meer sneeuw? Lees het op de weerpagina of luister naar het weerpraatje rond 8:50 uur tijdens de OOG/Ochtendshow.”