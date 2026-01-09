Ook Albert Heijn in Helpman dicht vanwege sneeuw op het dak, grote kraan bij pand voor inspectie en schoonmaak (update)

Foto: Joris van Tweel

Na de IKEA heeft ook de vestiging van supermarkt Albert Heijn aan het Helperplein in Helpman vrijdagmiddag besloten de deuren te sluiten, omdat er te veel sneeuw op het dak ligt.

“Omdat de veiligheid van onze klanten en medewerkers altijd voorop staat, is onze winkel per direct gesloten”, schrijft de vestiging op sociale media. “Wij hopen morgen om 08.00 uur weer voor u open te gaan.”

Foto’s: Joris van Tweel

Grote kraan voor inspectie en sneeuwruimen

De AH-vestiging laat vrijdag onderzoek uitvoeren naar de dakconstructie van het pand. Met een grote kraan wordt gekeken hoe het dak er aan toe is. De kraan wordt ook gebruikt om de sneeuw geleidelijk van het dak te verwijderen.

Meerdere panden hebben last van daksneeuw

De supermarkt is daarmee één van de vele panden in Nederland waar daken te lijden hebben onder de sneeuw. In Groningen trof IKEA hetzelfde lot: de meubelzaak met Zweedse roots houdt de deuren inmiddels twee dagen gesloten, ook vanwege de zware sneeuw op de dakconstructie.