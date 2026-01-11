OOG zendt tijdens Eurosonic live uit vanuit voormalige Camera bioscoop: “Twaalf acts treden op”

Foto: Andor Heij

Een marathon lopen. Met die woorden omschrijft radiomaker Rein de Vries het programma dat vanaf komende woensdag wordt uitgezonden op OOG in het kader van Eurosonic Noorderslag. De Vries maakt samen met een team van dertig vrijwilligers en studenten producties die te horen zijn op de radio, sociale media en via een videostream.

Rein, wanneer zijn de voorbereidingen voor dit project begonnen?

“Afgelopen zomerperiode hebben we besloten om hier aandacht aan te besteden. Inmiddels kun je wel zeggen dat het een echte traditie begint te worden, want het is al voor het achtste jaar op rij dat we een speciaal programma rond Eurosonic Noorderslag maken. Dat we het dit jaar opnieuw doen, wordt versterkt door een extra reden: het festival viert haar veertigjarig jubileum. Wij vinden dat we dat niet onopgemerkt voorbij kunnen laten gaan en dat we dit als omroep voor de gemeente Groningen ten gehore moeten brengen.”

Hoe gaat zoiets dan in zijn werk?

“In augustus vond het eerste overleg plaats. Het project bestaat uit een kernteam dat gevormd wordt door Rick, Alexander, Basz en mijzelf. In het begin ligt de vraag op tafel: wat willen we gaan doen? Hoe moet dat eruit gaan zien en vanaf welke locatie gaan we uitzenden? Qua locatie zitten we komende week, net als twee jaar geleden, in de voormalige Camera Bioscoop aan het Hereplein. Dat is een erg mooie locatie, midden in het centrum van de stad en daardoor goed bereikbaar voor de gasten, artiesten en live-acts die we gaan ontvangen. En waar we heel blij mee zijn, is dat deze locatie enorm helpt bij onze zichtbaarheid.”

Eigenlijk is het een soort ‘Glazen Huis’, toch?

“Dat klopt! Overigens met als grote verschil dat we dit keer niet in de voormalige foyer op de eerste verdieping zitten, maar direct bij de entree op de begane grond. Dus als je daar komende week langs wandelt, fietst of in een bus voorbijrijdt: je zult ons daar in actie zien. We gaan buiten ook speakers neerzetten, zodat mensen kunnen horen wat we doen. En natuurlijk mag men blijven staan om te kijken en luisteren wat er allemaal in onze locatiestudio gebeurt.”

Mensen mogen dus niet naar binnen lopen?

“Klopt. Publiek is binnen niet welkom en dat heeft te maken met vergunningen die ontbreken. Vroeger was het gebouw een bioscoop en had het een horecafunctie. Die vergunning is er niet meer. Tegenwoordig is het pand in gebruik door bijvoorbeeld toneelgezelschappen en als muziekschool. Daar moeten we ons aan houden, en daarom is publiek in het gebouw niet toegestaan.”

Als we naar het programma kijken, dan valt op dat er ook een videostream te zien zal zijn…

“Dat is een samenwerking waar we heel trots op zijn. Een aantal jaren geleden zijn er ook een drietal projecten geweest waarbij we samengewerkt hebben met de opleiding Media en Cultuur van het Noorderpoort. Ondanks dat de samenwerking toen prima was, is het contact wat naar de achtergrond geschoven. Maar het feit wil dat het Noorderpoort ook gebruikmaakt van dit gebouw. Daarom werd het bij dit project een heel logische samenwerkingspartner. In het begin van het nieuwe schooljaar zijn we als partijen om de tafel gegaan en hebben we besproken hoe we elkaar kunnen versterken. Het resultaat is dat we met tweedejaarsstudenten een prachtig multimediaal project gaan opzetten: er zal live radio zijn, live muziek, video via een stream en er wordt ingezet op sociale media. Voor ons fantastisch, en voor het Noorderpoort ook uitdagend omdat zij hun studenten flink wat praktijkervaring mee kunnen geven.”

Hoe ziet het programma er ongeveer uit?

“Komende woensdag beginnen we. Tot en met zaterdag zijn we dagelijks te horen van 17.00 tot 22.00 uur. In het eerste uur hebben we interviews met gasten. Wat ik alvast kan verklappen, is dat één van die gasten Peter Sikkema is. Sikkema is als programmeur van het festival zo ongeveer bij alle edities aanwezig geweest. Met hem blikken we terug op de afgelopen veertig jaar. Maar er schuiven ook andere gasten aan: mensen uit de muziekindustrie, politici. In de avonduren vinden er tal van live-acts plaats. Op onze locatie hebben we onze eigen ‘speelplaats’, waarbij er elk uur een andere act te zien en te horen zal zijn. In totaal gaat het om twaalf acts.”

Nu hebben artiesten het ontzettend druk. Dit zal voor jullie een heel gepuzzel zijn geweest…

“Ja en nee. Als omroep voor de gemeente Groningen hebben we al veel contacten met lokale acts. Ik spreek ook specifiek over ‘acts’. Het gaat namelijk niet alleen over bands, maar ook over bijvoorbeeld rappers en soloartiesten. Het komt daarom voor dat artiesten zelf contact met ons opnemen of ze ook bij ons op mogen treden. Dus als omroep staan we er goed op. Maar het was wel puzzelen om alle uren gevuld te krijgen. Vaak hebben acts ook andere verplichtingen en optredens op het festival; probeer dat allemaal maar eens goed te plannen. Dat is gelukt, en daar moet ik mijn collega’s Rick en Femke een heel groot compliment voor geven.”

Het valt ook op dat de twaalf acts die komen optreden heel gevarieerd zijn…

“Dat klopt. Het gaat van hiphop naar country tot rock. Het is erg gevarieerd, waarmee het ook aangeeft dat de Groningse muziekcultuur erg divers is. Noor van der Monde treedt bijvoorbeeld op, maar ook Jooz, Igrec en Dubai Coke. Juist die grote verscheidenheid gaat het volgens mij heel leuk maken om naar te luisteren en te kijken.”

Eurosonic Noorderslag had altijd de traditie dat de focus werd gelegd op een bepaald land. Dit jaar wordt dit vanwege het jubileum niet gedaan. Is dat jammer?

“Ik heb de organisatie hierover gesproken en ik begrijp hun keuze voor een breed thema best wel goed. Het is een signaal dat we in onze wereld met lastige tijden te maken hebben; dat het belangrijk is om elkaars handen vast te houden en dat we naar elkaar omkijken. Het is een hele mooie achterliggende gedachte voor Europa die prachtig samenvalt met dit jubileum. En ik denk ook dat het terecht is. Je kunt bij deze feestelijke editie wel de focus op een bepaald land leggen, maar daarmee doe je andere landen tekort. Daarom: hoe mooi is het om met de huidige wereldproblematiek de focus juist op héél Europa te leggen?”

Hoe belangrijk is dit festival voor Groningen?

“Dit festival is ontzettend belangrijk. Het zet Groningen in Europa op de kaart. Groningen is een week lang het middelpunt van de Europese muziekindustrie. En het zorgt er vaak ook voor dat artiesten, die nog niet heel bekend zijn, hier de kans krijgen om op te treden en door die ervaring Groningen nooit meer vergeten. Stel dat zo’n artiest over twee jaar doorbreekt, dan wordt het ineens veel makkelijker om die artiest opnieuw in Groningen te laten optreden: op de Drafbaan of in de grote zaal van de Oosterpoort. Deze artiest kent Groningen namelijk al en zal daardoor sneller ‘ja’ zeggen. Maar denk ook aan het economische aspect: hotels en B&B’s zitten deze week vol. Muziekliefhebbers die voor het eerst naar Groningen komen, zijn soms zo onder de indruk dat ze later met hun gezin nog eens terugkomen.”

Zijn jullie er klaar voor?

“Absoluut. Er werkt hier een groep van dertig mensen aan: vijftien studenten van het Noorderpoort en vijftien medewerkers van OOG. Het gaat om verslaggevers, technici, presentatoren, gastheren en -vrouwen, bureauredacteuren en cameramensen. Het gaat een ontzettend leuke en drukke week worden. Ik vergelijk het wel eens met een marathon lopen: het is alles uit de kast halen en hopelijk na volgende week zaterdag wat welverdiende rust in een zetel pakken.”

Er moet nog één vraag gesteld worden: de Popprijs 2025. Wie krijgt dit jaar die prijs toebedeeld?

“Ik denk dat het dit jaar vrij makkelijk is: Suzan & Freek. Dat hoor ik van verschillende kanten, en dat zou ook verdiend zijn. We weten allemaal wat er met Freek aan de hand is. Aan de andere kant: de prijs gaat altijd naar een artiest die in 2025 veel betekend heeft voor de Nederlandse muziekindustrie. Vorig jaar werden we verrast toen Roxy Dekker ten tonele verscheen. Daarom noem ik nu, puur kijkend naar de betekenis van de prijs, ook artiesten als Antoon en Bente. En ook de Golden Earring wil ik niet onbenoemd laten. Vorig jaar zong de naam van deze band ook rond. Mochten ze dit keer de prijs wel krijgen, dan zou het jammer zijn dat George Kooymans dit niet meer mee kan maken, maar het zou gezien hun oeuvre en hun betekenis voor de Nederlandse muziek wel verdiend zijn.”

De uitzendingen zijn vanaf woensdag 14 januari via de stream te volgen via deze pagina. Meer informatie vind je ook hier.