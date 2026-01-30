OOG-weerman waarschuwt: gehele zaterdag kans op verraderlijke gladheid door ijzel

Foto: Joris van Tweel

De door het KNMI afgegeven weerswaarschuwing ‘code geel’ duurt vooralsnog tot het middaguur, maar OOG-weerman Johan Kamphuis waarschuwt weggebruikers en voetganger ook de rest van zaterdag goed op te letten. IJzel is wat Kamphuis betreft het codewoord woord de eerste dag van het weekend. Ook de dagen daarna blijft het koud.

Zaterdagochtend trekt een gebied met lichte regen over ons, wat op een bevroren ondergrond leidt tot ijzel. Het kwik schommelt rond het vriespunt en loopt in de middag op tot 1 graad. Langzaamaan verdwijnt de neerslag dan, maar dat betekent niet dat de gladheid daarmee ten einde is. Lokaal kan het de hele dag verraderlijk glad blijven, met name op klinkerwegen vanwege de lage temperatuur en de bevroren ondergrond.

In de nacht naar zondag is het nevelig bij minima rond -1 graden. Zondag overdag is het vaak bewolkt, maar kan het af en toe even opklaren. Het kwik komt net iets boven het vriespunt uit en er waait een matige oosten- tot zuidoostenwind.

Maandag blijft het droog en klaart het vooral later op de dag op. Het blijft de hele dag een graad vriezen en door een stevige wind uit het oosten tot zuidoosten voelt het een stuk kouder aan. Er volgt een flink koud en nacht met matige vorst (-5 tot -7 graden) en dinsdag neemt de kans op onderkoelde regen, ijzel en sneeuw toe, vooral in de loop van de dag. De temperatuur ligt rond het vriespunt. De neerslag is gekoppeld aan een front op de grens met zachte lucht. Of de winter daarna wordt verslagen, is maar zeer de vraag.