OOG Ochtendshow op zoek naar nieuwsgierige Groningers

Foto: Rick van der Velde

Radioprogramma OOG Ochtendshow is op zoek naar mensen die het team willen versterken. Er worden nieuwsgierige Groningers gezocht voor diverse vrijwilligersfuncties.



Zo worden er mensen gezocht die redactiewerk doen tijdens het programma. Deze mensen zoeken het laatste nieuws op uit diverse bronnen, zodat de presentatoren dit kunnen brengen op radio.

Ook is het programma op zoek naar dagredacteuren. Een dagredacteur regelt interviews voor het programma, kan eventueel zelf ook interviews doen en verzorgt het verwerken van de interviews op de OOG website. “Deze werkzaamheden hoeven niet per sé tijdens de uitzendtijden van ons programma te worden uitgevoerd”, vertelt Van der Velde, programmacoördinator, “Het is daarmee ideaal te combineren met een fulltime baan of studie.”

Doorgroeien

Ervaring is mooi, maar niet vereist voor de functies. Nieuwe medewerkers worden opgeleid binnen het team, waardoor je al snel de weg weet te vinden binnen het lokale nieuws. Er is ook de mogelijkheid om met een bepaalde functie te beginnen en dan verder te gaan met een andere functie. “Op deze manier kun je doorgroeien in je werkzaamheden, op een tempo dat je zelf prettig vindt”, stelt Van der Velde. Wel is enige computerkennis nodig, omdat uitsluitend in de cloud gewerkt wordt. “Op deze manier kunnen we ons programma zo duurzaam mogelijk maken. We maken zo weinig gebruik van een printer en dat scheelt per uitzending al snel 16 vellen papier!”, aldus Van der Velde.

OOG Ochtendshow