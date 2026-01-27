Onvrede over nieuwbouwplannen Museum aan de A: “Stuur plannen terug naar de tekentafel”

Foto: Museum aan de A

Moet het Museum aan de A gemoderniseerd worden, of moeten de plannen terug naar de tekentafel waarbij er meer aandacht zal zijn voor het erfgoed en het intact laten van de historische waarden? Terwijl de gemeenteraad woensdag beslist over een investering van 25 miljoen euro, groeit de weerstand. Bewoners vrezen voor blinde muren en erfgoedvereniging Heemschut spreekt in een brief van “onvoldragen plannen”.

De plannen voor renovatie en nieuwbouw van Museum aan de A werden in december gepresenteerd. In februari vorig jaar gaf het museum aan dat het de grootschalige verbouwing financieel en organisatorisch niet zelf kan uitvoeren. De gemeente nam daarop de regie over, steekt ruim 20 miljoen uit eigen reserves in het project waarbij het de bedoeling is dat er in 2029 een hypermodern historisch museum de deuren opent. Maar achter de schermen bij de panden aan de Brugstraat en de Kleine der A borrelt het van onvrede.

Blinde muren

De Partij voor het Noorden dient woensdag een motie in met de veelzeggende titel ‘Geen blinde muren opwerpen’. Volgens raadslid Leendert van der Laan dreigen bewoners aan het Kleine der A hun zicht op de historische Akerk kwijt te raken door een hoge, blinde muur van de nieuwbouw. “Participatie is geen eenrichtingsverkeer”, stelt de partij. De bewoners, die zelf in monumentale panden wonen, voelen zich sinds de gemeente het project heeft overgenomen niet meer gehoord. Zij eisen dat het ontwerp wordt aangepast zodat hun woongenot behouden blijft.

Heemschut: “Niet passend bij het bijzondere erfgoed”

Niet alleen de buren, maar ook erfgoedvereniging Heemschut maakt zich grote zorgen. Volgens Heemschut zijn de huidige plannen “onvoldragen” en “niet passend bij het bijzondere erfgoed” van de Brugstraat en de Schuitenmakersstraat. De vereniging vreest dat de historische rijkdom van het Canterhuis en het Gotisch Huis wordt opgeofferd aan de drang naar volledige klimaatbeheersing en 100% toegankelijkheid. Heemschut waarschuwt dat ingrijpende aanpassingen, zoals de installatie van liften en isolatie in de rijksmonumenten, leiden tot een onaanvaardbare afbreuk aan de panden.

Ook de nieuwbouw aan de zijde van de Schuitenmakersstraat is voor Heemschut een groot struikelblok. “De monumenten mogen volgens de eigen kaders niet overvleugeld worden door nieuwbouw, maar in de huidige plannen is de nieuwbouw zeer prominent aanwezig”, aldus de vereniging. Bovendien zou de sloop van het karakteristieke pakhuis op nummer 17 een onherstelbaar gat slaan in de historische bebouwing. Heemschut stelt voor om juist het Grafisch Museum (GRID) in dit pakhuis onder te brengen.

Grens aan ‘gedurfde’ projecten

De kritiek van Heemschut raakt ook een bredere discussie over grootschalige projecten. De vereniging wijst op projecten als het Forum en Kunstencentrum Vrijdag. “De draagkracht voor nog meer van dit soort projecten is niet eindeloos”, concludeert de vereniging. Zij vinden dat de oorspronkelijke kaders, waarbij monumenten niet overvleugeld mogen worden, moeten worden gehandhaafd.

Het college van B&W houdt vooralsnog vast aan de koers. Met de investering van 25 miljoen euro wil de stad een museum neerzetten dat 50.000 bezoekers per jaar trekt. De raad staat woensdag voor een dilemma: het groene licht geven voor een jarenlang voorbereid project, of gehoor geven aan de roep om terug te keren naar de tekentafel.