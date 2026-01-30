OM eist jarenlange celstraf tegen 19-jarige Stadjer voor poging tot verkrachting in trein

Foto: Nicky Boogaard from Hardinxveld-Giessendam, Netherlands - NS ICMm 'Koploper' storming through Hoevelaken, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69915287

Het Openbaar Ministerie heeft 45 maanden gevangenisstraf geëist tegen een 19-jarige man uit Groningen. Dat meldt RTV Noord vrijdagavond. Volgens het OM probeerde hij in augustus vorig jaar een jonge vrouw te verkrachten in een trein van Groningen naar Assen.

Het incident gebeurde in de vroege ochtend van 2 augustus. NS-conducteurs zagen een destijds 25-jarige vrouw deels ontkleed door de trein lopen, hevig overstuur. Ze vertelde dat een man seks met haar wilde. Ook vertelde ze dat iemand plotseling een jas over haar hoofd gooide en haar betastte.

De vrouw gaf een beschrijving van haar aanvaller. De NS-medewerkers herkenden die beschrijving bij een man met een bloedneus die uit het toilet kwam. Dat bleek de verdachte te zijn. De conducteurs stapten daarna op de verdachte af. De man zou hen vervolgens hebben uitgescholden, bedreigd en geslagen. Daarna werd de man alsnog aangehouden. Op de broek van het slachtoffer werd DNA van de verdachte gevonden, ter hoogte van haar schaamstreek.

Volgens de verdachte was hij zijn telefoon kwijtgeraakt en vroeg de vrouw of hij haar telefoon mocht gebruiken. Dat mocht, maar volgens hem pakte zij de telefoon terug. Daarna ontstond volgens de man een vechtpartij, waarbij hij een bloedneus opliep. Het DNA op de verdachte zou, volgens de Stadjer, door de worsteling op de vrouw zijn gekomen en had hij geen seksuele bedoelingen.

Uit psychisch onderzoek blijkt dat de man een persoonlijkheidsstoornis heeft en verminderd toerekeningsvatbaar is. Het OM vindt dat er genoeg bewijs is voor een poging tot verkrachting, ernstige mishandeling van de vrouw en mishandeling en bedreiging van NS-medewerkers. Ook weegt het strafblad van de verdachte mee. Daarom eist het OM een forse celstraf van drie jaar en zeven maanden tegen de Stadjer, waarvan vijftien maanden voorwaardelijk.

De rechtbank doet op 13 februari uitspraak.