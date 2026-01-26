OM eist 3 jaar cel tegen verdachte (34) van ‘kopschoppen’ in Kleine Pelsterstraat

Foto: Joris van Tweel

Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van drie jaar geëist tegen een 34-jarige man uit Veendam. Dat meldt RTV Noord maandagmiddag. olgens het OM talkelde hij vorig jaar september een man zwaar toe door hem tegen het hoofd te schoppen in de Kleine Pelsterstraat.

Tijdens de vechtpartij, die vermoedelijk voorkwam uit ruzie tussen twee families, kwam slachtoffer kwam op de grond terecht en raakte door daaropvolgende de trappen tegen zijn hoofd ernstig gewond aan zijn gezicht.

Volgens de verdachte liep de situatie uit de hand doordat hij zich bedreigd voelde, omdat het slachtoffer mogelijk een wapen bij zich had. De advocaat van de verdachte vindt dat het om zware mishandeling gaat en niet om een poging tot doodslag. Het OM gaat daar niet in mee. Volgens de officier van justitie gebruikte de man plotseling zwaar geweld. Ook laten camerabeelden zien dat het slachtoffer werd geslagen en meerdere keren werd geschopt, vooral tegen het hoofd. Op de beelden is geen wapen te zien en ook geen bedreiging vanuit het slachtoffer.

De verdachte heeft al eerdere veroordelingen voor geweld en drugs op zijn naam staan. Ook liep er nog een proeftijd. Daarom vraagt het OM naast de drie jaar cel ook om het uitzitten van een eerdere voorwaardelijke straf van drie weken.