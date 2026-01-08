Odensehuis Zuid is verhuisd naar Zuiderflat

Foto: Joris van Tweel

Het Odensehuis Zuid is sinds kort verhuisd van de Donderslaan naar de Zuiderflat aan de Vestdijklaan 10.

Het Odensehuis is een ontmoetingsplek voor mensen met geheugenproblemen die hun ervaringen kunnen delen en steun kunnen vinden bij anderen die in een vergelijkbare situatie zitten.

Op dit moment zijn er drie Odensehuizen in Groningen: in het centrum en in Groningen-Zuid en in Groningen-Oost. De gemeente zoekt op dit moment naar geld om ook in Groningen-West een nieuwe locatie te openen. Dit zal naar verwachting in 2027 zijn.

Het Odensehuis in de Zuiderflat bevindt zich in ruimte 6. Deze nieuwe locatie is open op maandag, dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 15.00 uur. Aanmelden is niet nodig.