NVWA ziet geen overtredingen bij dierenhouder Haren; wethouder Wijnja onderzoekt vervolgstappen

Screenshot uit video NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft geen overtredingen geconstateerd bij het houden van dieren op een terrein nabij de dorpskern van Haren. Dat heeft wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Stadsbeheer gezegd in reactie op vragen vanuit de raad.

Ietje Jacobs-Setz (VVD) kaartte de situatie aan nadat er verontrustende berichten in de media verschenen over de omstandigheden waarin de dieren verkeerden. “Wij zijn echte dierenliefhebbers en we dachten dat dit diervriendelijke college dat ook zou zijn. Op veel punten zal dat zo zijn, maar op dit specifieke punt stelt het ons toch teleur”, aldus Jacobs-Setz. Volgens de VVD heeft de gemeente grond ter beschikking gesteld aan een ondernemer waarvan bekend is dat hij het dierenwelzijn niet hoog in het vaandel heeft staan.

Volgens de VVD is de situatie een herhaling van enkele jaren geleden: “Ook toen hebben de dieren onder erbarmelijke omstandigheden in hetzelfde weiland gestaan en werden zij onthouden van goede zorg, beschutting, eten en drinken. Net als toen hebben omwonenden nu geprobeerd liefdevol voor de dieren te zorgen.” De VVD wil weten hoe het kan dat de gemeente grond verpacht aan iemand die bij hen bekendstaat als ‘dierenbeul’ en vraagt om de toezegging dat dit in de toekomst nooit meer zal gebeuren.

Rol van de NVWA

De Partij voor de Dieren uitte bij monde van Wesley Pechler twijfels over de controles van de NVWA. “De gemeente kan zelf niet handhaven op dierenwelzijn, dus moeten we vertrouwen op het bevoegd gezag. Maar als zij bij een controle niet meenemen dat het aanwezige voer door omwonenden is gebracht, dan schieten de dieren daar niets mee op.” Op de vraag van Jacobs-Setz of Pechler het ermee eens is dat de gemeente terughoudend moet zijn met het verpachten van grond aan deze eigenaar, antwoordde hij kort en krachtig: “Eens.”

Wethouder Wijnja benadrukte in haar antwoord de complexe juridische positie van de gemeente. “Als college vinden we dierenwelzijn heel belangrijk, maar deze gemeente is niet het bevoegd gezag. Dat is de NVWA of de dierenpolitie. Wij hebben geen rol in het bevestigen of er sprake is van dierenleed.” Naar aanleiding van de mediaberichten heeft de gemeente contact gezocht met zowel de eigenaar als de NVWA. “Daaruit blijkt dat die lezingen niet stroken met de informatie in het artikel. De NVWA heeft gecontroleerd en geen overtredingen geconstateerd. De ruimte die wij als gemeente dan hebben om in te grijpen, is heel klein.”

Privaatrechtelijke kwestie

De wethouder verwees naar vergelijkbare vragen uit 2022. Er is toen toegezegd dat de gemeente bij nieuwe incidenten in gesprek zou gaan met de eigenaar. “Wat dit ingewikkeld maakt, is dat het een privaatrechtelijke kwestie is. Ik wil niet vooruitlopen op het gesprek dat we nog moeten voeren en ga hier nu niet publiekelijk een standpunt innemen. We gaan informatie opvragen bij de NVWA en vragen om een uitgebreidere toelichting. Op basis daarvan bekijken we de uitkomst.”