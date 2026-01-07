NS rijdt ook op donderdag met winterdienstregeling

Foto: Rob - twitter.com/Rob20_11

De NS rijdt ook op donderdag 8 januari volgens een winterdienstregeling. Zo rijden er tijdens de spits minder treinen tussen Groningen en Assen. De verwachting is dat de NS ook op vrijdag met minder treinen zal rijden.

Het vervoersbedrijf kiest hiervoor omdat de effecten van het winterse weer ook op donderdag merkbaar zullen zijn. “Om reizigers een betrouwbare en veilige reis te bieden, is daarom ook op donderdag de winterdienstregeling van kracht”, laat de NS weten. “Dit betekent dat op een aantal trajecten minder treinen rijden.” Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd, vaker overstappen en drukte in de trein. “Gezien de weersverwachting verwachten we ook op vrijdag met een winterdienstregeling te rijden.”

Op vrijwel alle trajecten rijden minimaal twee treinen per uur, en op sommige plekken vier keer per uur. Tussen Groningen en Assen zullen tijdens de spits minder sprinters rijden. “Omdat de weerssituatie onvoorspelbaar blijft, kunnen treinen ondanks de genomen maatregelen alsnog anders rijden dan gepland. Raadpleeg daarom altijd kort voor vertrek de Reisplanner of zet de optie ‘meldingen’ aan in de NS-app.”