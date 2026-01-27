NS past dienstregeling naar Groningen vanwege winterweer: treinreizigers moeten woensdagochtend allemaal overstappen in Zwolle

Foto Andor Heij. Hoofdstation in de sneeuw, winter

De NS heeft de dienstregeling voor komende woensdagochtend aangepast voor treinreizigers van en naar Noord-Nederland vanwege het voorspelde winterweer. Wie met de trein van van en naar stations in Groningen, Friesland en Drenthe reist, moet een extra overstap gaan maken in Zwolle.

Komende woensdag wordt sneeuw en ijzel verwacht in het noorden van het land. Vanaf dinsdagavond geldt daarom ‘code geel’ in Groningen, Friesland en Drenthe. De NS kiest er daarom voor om de provincies los te koppelen van de rest van de dienstregeling om eventuele hinder in de rest van het land zo beperkt mogelijk te houden.

Dit betekent dat reizigers van en naar stations in Groningen, Friesland en Drenthe een keer extra moeten overstappen in Zwolle. De maatregel start op woensdagochtend 28 januari bij aanvang van de dienstregeling en duurt tot 12:00 uur in de middag.