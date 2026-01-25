Noordlaren met lege handen nadat impresario dorp verwart met Laren: “Teleurstelling is groot”

De Bartholomeüskerk in Noordlaren. Foto: Gouwenaar - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=125039621

Noordlaren Muziek is al decennia een begrip in Noordlaren en omstreken, maar de organisatie kreeg deze week te maken met een ongekende tegenvaller. Dirk Herman de Jong van de organisatie vertelt dat door een administratieve blunder bij een impresario Noordlaren verwart is met het Gooische Laren, waardoor het concert van Philippe Elan niet door kan gaan.

Dirk Herman, wat is er precies aan de hand?

“Vandaag hadden we eigenlijk een concert gepland van Britta Maria en Maurits Fondse onder de titel ‘Heb Het Leven Lief’. Het zou een ode worden aan de in 2020 overleden chansonnière Liesbeth List. Enige tijd geleden bleek echter dat dit concert niet door kon gaan vanwege langdurige ziekte. Dat is natuurlijk vervelend, maar voor ons als organisatie niet onoverkomelijk. We zijn direct op zoek gegaan naar een vervangend optreden, al kun je je voorstellen dat dit ontzettend veel werk met zich meebracht.”

En die zoektocht leek succesvol…

“Zeker. Het bleek mogelijk om de bekende Franse chansonnier Philippe Elan met pianist Erik Verwey naar Noordlaren te halen. Zij konden alleen niet vandaag, maar wel volgende week. We hebben alle mensen die een kaartje hadden gekocht voor het oorspronkelijke concert benaderd. De kaartjes zijn omgezet en de mensen die volgende week niet konden, hebben hun geld teruggekregen. We waren ontzettend blij dat het gelukt was om Elan in te huren; hij heeft indertijd nog getourd met Liesbeth List, dus de artistieke verwantschap was prachtig.”

Maar toen ging het alsnog mis door een pijnlijke fout…

“Een ongeluk komt zelden alleen, is een bekend spreekwoord. Er is een vreselijke blunder begaan: de impressario van Elan heeft de administratie niet goed bijgehouden en genoteerd dat het concert in Laren zou plaatsvinden. Omdat Elan en Verwey de avond ervoor elders een optreden hebben, lukt het ze nooit en te nimmer om de volgende dag op tijd in Noordlaren te zijn. De teleurstelling is enorm. De boosheid was even weggezakt, maar nu we het erover hebben, welt dat opnieuw op. Ik heb naderhand nog persoonlijk contact gehad met Elan; hem treft geen enkele blaam en hij baalt zelf ook ontzettend.”

En nu staan jullie met lege handen…

“Dat klopt. We gaan ook geen nieuwe vervanging meer zoeken. Dit levert voor een klein bestuur simpelweg te veel werk op. We organiseren zes concerten per seizoen en binnenkort vergaderen we over de verdere aanpak. Kunnen we Maria en Fondse een nieuwe datum geven als ze hersteld zijn? En wat gaan we met Elan doen? Je kunt je voorstellen dat de druiven hier in Noordlaren momenteel behoorlijk zuur zijn.”

Noordlaren Muziek heeft gelukkig een sterke basis om op terug te vallen…

“Het initiatief heeft een rijke traditie en is al vele decennia onder verschillende namen actief. Ondanks beperkte financiële middelen lukt het ons altijd om een hoge kwaliteit muziek binnen te halen, waardoor onze bekendheid flink is gegroeid. Bij elk concert hebben we plaats voor ongeveer 120 mensen en we zijn nagenoeg altijd uitverkocht. Dat komt ook door de locatie: de Bartholomeüskerk heeft een geweldige akoestiek en artiesten komen hier daardoor heel graag.”

Wat brengt de rest van dit seizoen nog voor de liefhebbers?

“Eind maart hebben we ons passieconcert. Iedereen kent natuurlijk de Mattheüs Passion van Bach, maar er zijn zulke mooie, minder bekende passiewerken geschreven. Denk aan de passies van Telemann, Schütz of de indrukwekkende Johannes Passion van zowel Bach als Handel. Het ensemble Consequens onder leiding van Han Warmelink gaat ons dan verrassen met een programma buiten de gebaande paden. En op 31 mei vindt ons tweejaarlijkse huiskamerfestival plaats, waarbij acht woningen in het dorp veranderen in een podium. Ondanks deze zure appel is er dus nog genoeg om naar uit te kijken.”

Meer informatie vind je op deze website.