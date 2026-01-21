Noorderlicht zichtbaar boven Groningen: “Bijzonder om dit zelf te zien”

Bewoners van Groningen kregen afgelopen maandag een zeldzaam natuurfenomeen te zien: het noorderlicht. Normaal gesproken is dit verschijnsel vooral in het hoge noorden goed zichtbaar, maar dankzij een piek in de zonneactiviteit was het ook in de stad even te bewonderen. Dirk van der Geest van het Kapteyn Instituut Sterrenkunde heeft het fenomeen nauwlettend gevolgd.

Volgens Van der Geest gebeurt het niet vaak dat het noorderlicht in stedelijke gebieden zichtbaar is. “Het is bijzonder om het met je eigen ogen te kunnen waarnemen”, vertelt een expert. “We zitten momenteel op het maximum van een zonnecyclus van elf jaar, waardoor de kans op dit soort spectaculaire beelden groter is.”

De oorzaak van het fenomeen was een explosie op de zon. De deeltjes van deze zonnewind doen er minstens 15 uur, en soms meerdere dagen, over voordat ze de aarde bereiken. Met een speciale camera met fisheye-lens kunnen onderzoekers de hele atmosfeer in beeld brengen en het noorderlicht volgen. “Elke drie minuten maken we een nieuw plaatje van de atmosfeer, waardoor we het noorderlicht goed kunnen registreren”, legt de expert uit.

Het verschijnsel kan echter anders verschijnen voor het blote oog. “Onze ogen zijn veel minder gevoelig voor licht dan een camera die langere belichting gebruikt”, zegt Van der Geest. Bovendien maakt lichtvervuiling het moeilijker om het noorderlicht in de stad te zien.

Voor wie hoopte op nieuwe kansen: de voorspellingen voor de komende dagen zijn minder gunstig. Mogelijk is het vanavond nog zichtbaar in het uiterste noorden van het land met behulp van een camera, maar met het blote oog zal het waarschijnlijk lastig zijn.