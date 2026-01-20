Noorderlicht laat zich opnieuw zien: “Blij met dit cadeau nadat ik het gisteren gemist had”

Foto: Gijs Bouman - Beeman Productions

Het noorderlicht heeft dinsdagavond opnieuw voor een fraaie lichtshow gezorgd aan de Groningse hemel. Na de historische zonnestorm van maandagavond, waarbij het poollicht zelfs in Zuid-Europa zichtbaar was, trakteerde Moeder Natuur dinsdagavond opnieuw op een mooie kleurenpracht.

“Ik had vandaag niet zo’n leuke dag”, geeft fotograaf Gijs van Beeman Productions eerlijk toe. “Toen ik vanochtend in alle vroegte wakker werd, en al die mooie foto’s van het noorderlicht zag, baalde ik. Ondanks dat ik het verschijnsel al vaker heb gezien, had ik dit graag mee willen maken. Vooral omdat deze storm zo krachtig was dat het overal met het blote oog te zien was. Omdat ik echter een druk weekend had gehad, was ik in de avond vroeg gaan slapen. Mijn collega’s op het werk kwamen het er vandaag nog even extra inwrijven: ‘Gijs, waar zijn jouw foto’s?’ Tjah, die had ik dus niet.”

Dinsdagavond diende zich echter een nieuwe kans aan. “Ik heb verschillende apps waarmee ik kan zien hoe groot de kans is om het noorderlicht te bewonderen. In het begin van de avond gaf de Kp-index een 6 aan, maar later liep dit op richting de 8. Dat is een maat voor geomagnetische activiteit; hoe hoger de index, hoe groter de kans.” Hij besloot naar zijn favoriete ‘spot’ te rijden: de dijk bij Delfzijl. “Een heerlijk donkere plek zonder kunstlicht. En daar werd ik beloond. Ik zag de rode en groene kleuren, de pilaren en zelfs een beetje paars. Daar word ik heel blij van.”

Grootste uitbarsting in twintig jaar

Het unieke schouwspel van deze dagen is het gevolg van een extreem krachtige X-klasse zonnevlam die zondagavond op de zon plaatsvond. Deze uitbarsting stuurde een wolk geladen deeltjes met een snelheid van maar liefst 1.700 kilometer per seconde richting de aarde. Wanneer deze deeltjes in onze atmosfeer botsen met zuurstof- en stikstofatomen, ontstaat de kenmerkende gloed. Door de enorme kracht van deze specifieke storm waren de kleuren feller en zuidelijker zichtbaar dan normaal.

“Wat als ik gisteravond wakker was geworden en op mijn telefoon had gekeken”, herhaalt Gijs de vraag. “Dan was ik niet als een idioot naar buiten gerend. Daar ben ik te nuchter voor, haha. Dan was ik eerst eens voor mijn slaapkamerraam gaan kijken wat er te zien was. En op basis daarvan was ik wellicht een half uurtje naar buiten gegaan. Kijk, ik moet ook realistisch zijn. In oktober 2024 was het ook met het blote oog te zien. En ik heb het verschillende keren fotografisch vast kunnen leggen. Dus hoe uniek was gisteravond? Het meest unieke is denk ik dat het tot in Frankrijk te zien was. Dat heb ik gemist. Maar Moeder Natuur gaf mij vanavond een tweede kans. Door een korte ‘flare’ was het met het oog zichtbaar. En dat moment, daar geniet ik van. Dat maakt mij blij.”

Ook op andere plekken was het noorderlicht te zien:

Het Noorderlicht laat zich zien bij de Lagelandstermolen bij Garmerwolde. Foto: Karin Engelkes-ten Hof

Bij de Krimstermolen bij Noordwolde. Foto: Bachir Benchagra

Bij Delfzijl. Foto: Charlotte Göhl