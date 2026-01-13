Noordelijke regionale omroepen winnen LangmanPrijs 2025

Juryvoorzitter Jouke de Vries overhandigt de LangmanPrijs 2025 aan een team van (hoofd)-redacteuren, directeuren, presentatoren en programmamakers van Omrop Fryslân, RTV Drenthe en RTV Noord. Foto: ingezonden

De drie noordelijke regionale omroepen hebben dinsdag de LangmanPrijs 2025 in ontvangst genomen. Omrop Fryslân, RTV Drenthe en RTV Noord krijgen de prijs voor hun gezamenlijke programma ‘De Stand van Noord-Nederland’.

In de talkshow duiden de drie omroepen wat er speelt en leeft in de noordelijke provincies. Elke aflevering gaan vier noorderlingen uit de politiek, de samenleving of de ondernemerswereld in discussie over regionale thema’s. Zo kwamen het afgelopen jaar onderwerpen aan bod als de AI-fabriek als economische motor, en de vraag of landbouwgrond vaker moet wijken voor natuur of woningbouw.

De prijs werd uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland, in het bijzijn van zo’n zevenhonderd ondernemers en bestuurders. Juryvoorzitter Jouke de Vries (tevens voorzitter van het College van Bestuur van de RUG) prees de omroepen om hun bereik en het vertrouwen dat zij genieten. “Ze brengen de regio thuis”, aldus De Vries. “Deze organisaties zijn een broedplaats voor talent en spelen in tijden van echte crises een cruciale rol. Bovenal zijn ze dragers van het noordelijke karakter; ze vinden elkaar in het noordelijke geluid.”

Steun in de rug

Met de toekenning van de prijs wil de jury de mediaorganisaties bovendien een steuntje in de rug geven. Dit is een reactie op de toenemende dreigingen waar medewerkers in de media, zowel nationaal als wereldwijd, steeds vaker mee te maken krijgen.

Naamgever van de prijs

De prijs is vernoemd naar Harrie Langman (1931-2016), die van 1971 tot 1973 minister van Economische Zaken was. Langman staat in de geschiedenisboeken bekend als een groot pleitbezorger voor de noordelijke economie. Na de sluiting van de mijnen in Limburg zette hij zich in voor de spreiding van rijksdiensten, wat onder meer leidde tot de verhuizing van de PTT (het huidige KPN) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) naar Groningen. De prijs die zijn naam draagt, wordt jaarlijks uitgereikt aan personen of instanties die een bijzondere bijdrage leveren aan de sociaaleconomische ontwikkeling en de identiteit van het Noorden.