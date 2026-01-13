Nog tot donderdagavond minder treinen tussen Groningen en Assen door nasleep winterweer

Foto Andor Heij. Sprinter, trein, bij Onnen

Treinreizigers tussen Groningen en Assen moeten tot zeker donderdagavond rekening houden met een vertraging van ongeveer een kwartier. Door een tekort aan inzetbaar materieel rijden er minder sprinters.

Dinsdag reden er ook al minder treinen tussen de twee provinciehoofdsteden. Aanvankelijk was de verwachting dat de problemen woensdag verholpen zouden zijn, maar de NS laat weten dat het materieeltekort langer aanhoudt. De problemen duren naar verwachting tot donderdagavond.

De oorzaak ligt bij de sneeuw en vrieskou van de afgelopen week. Om storingen te voorkomen, werden veel wisseltongen vastgezet. Hierdoor konden treinen niet naar de onderhoudslocaties rijden, zoals de werkplaats in Onnen.

Strak onderhoudsschema

Diverse treinstellen hebben hierdoor hun noodzakelijke onderhoudsbeurt gemist. Omdat de veiligheid nooit in het geding mag komen, mogen treinen zonder geldig onderhoudscertificaat niet worden ingezet voor reizigersvervoer. “De onderhoudsbeurten worden strak ingepland in de normale dienstregeling. Als een beurt uitvalt, is het een grote uitdaging om deze in het volle schema opnieuw in te plannen”, aldus een woordvoerder. Treinen krijgen normaal gesproken elke drie maanden een grote beurt. In de komende dagen wordt het achterstallige onderhoud alsnog uitgevoerd om de vloot weer op volle sterkte te krijgen.