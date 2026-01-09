Nog langer ‘code oranje’ in Groningen, waarschuwing geldt nu tot zaterdagochtend 09.00 uur

Foto: Erick Bakker

Het KNMI heeft de weerswaarschuwing ‘code oranje’ voor Groningen nogmaals verlengd. Waar de waarschuwing voor gladheid door sneeuwval en sneeuwjacht eerst gold tot vrijdagavond 21.00 uur, duurt deze nu tot zaterdagochtend 09.00 ur.

Volgens het KNMI is in het hele noorden van Nederland (Groningen en Friesland, in dit geval) nog steeds grote overlast door de combinatie van sneeuw en wind. Ook in de rest van het land neemt vrijdagavond en -nacht de kans op gladheid toe.

Groningen heeft meer problemen dan de rest van het land door de de stevige oostenwind. Die zorgt in open gebieden voor sneeuwjacht en plaatselijke sneeuwduinen. Daarnaast is de gladheid ook op ogenschijnlijk schone wegen soms slecht te zien, doordat natte weggedeelten opvriezen.

Vooralsnog wordt ‘code oranje’ zaterdagochtend ingeruild voor ‘code geel’. In de loop van zaterdagochtend wordt het droog, maar blijft de kans op gladheid bestaan. De waarschuwing ‘code geel’ blijft daarom een groot deel van het weekeinde van kracht in onze provincie.