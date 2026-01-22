Nieuwe wijk Stadshavens wordt aardgasvrij, mede dankzij Eemskanaal

De woningen van de nieuwe wijk Stadshavens worden aangesloten op het aardgasvrije systeem van WarmteStad. Het Eemskanaal draagt bij om de huizen en gebouwen te verwarmen.

In Stadshavens wordt volop gewerkt aan de voorbereidingen voor de bouw van de eerste 300 woningen. Een belangrijke stap daarin is de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met

Warmtestad. Dankzij deze samenwerking kunnen straks 3.300 huishoudens in Stadshavens aardgasvrij wonen.

Warmte Koude Opslag (WKO) is een systeem waarbij in de zomer warmte wordt opgeslagen in het grondwater op in de winter woningen te verwarmen, en andersom. Bij dit systeem is het belangrijk dat de warmte- en koudebronnen in balans blijven. Soms wordt meer warmte gebruikt dan koude. Het Eemskanaal biedt hiervoor als natuurlijke bron een oplossing.

“Dat het water uit het Eemskanaal hier een rol speelt, maakt het extra bijzonder,” aldus wethouder Rik van Niejenhuis. Dick Takkebos, directeur van Warmtestad: “Hiermee wordt Stadshavens een toekomstgerichte wijk waar straks Stadjers volledig aardgasvrij kunnen wonen, werken en leven.”