Nieuwe tarieven en kortingen OV Groningen, frequente reiziger gaat erop vooruit

Foto: Qbuzz

Bus- en treinritten in Groningen zijn vanaf 1 januari duurder geworden. Ook komen er nieuwe producten voor ritten van Qbuzz en Arriva, waarbij de regelmatige reiziger het meeste voordeel heeft.

De prijs van een busrit is dit jaar met 3,86% omhoog gegaan. Per 1 maart komt hier nog eens 1,3 cent per kilometer bij. Treinritten van Arriva en NS zonder abonnement of product zijn 6,52% duurder geworden.

Voordeel Noord

Er komt een nieuw Voordeel Noord-product. Hiermee bouw je gedurende de maand steeds meer korting op. Je kunt dit voor treinreizen van Arriva nu al gebruiken en vanaf 1 maart bij Qbuzz Groningen-Drenthe.

Dit nieuwe pakket werkt als volgt: als je meer dan €10 in een maand hebt uitgegeven aan het OV in Noord-Nederland, krijg je 20% korting op je volgende ritten. Totdat je meer dan €50,- hebt uitgegeven, dan wordt je korting verhoogd naar 40%.

Dit stapelt zich op totdat je meer dan €300 hebt uitgegeven, dan worden de ritten erna gratis.

Er zijn twee extra varianten. Een is voor jeugd tot en met achttien jaar, waarbij je na €100 gratis reist. De andere is alleen in de bus te gebruiken. Hiermee kan je gratis reizen na €120.

De drie kortingsvarianten. Bron: OV-Bureau Groningen Drenthe

Duurder of juist goedkoper?

Hoewel het voor mensen die veel reizen goedkoper wordt, wordt een ritje voor mensen die dat niet vaak doen wat duurder. Menno Visser, van reizigersorganisatie Rover, begrijpt dit wel. “De veelgebruiker wordt hier beloond. Maar dat zijn ook de reizigers die je in het OV wilt houden.”

Woordvoerder OV-bureau Groningen-Drenthe Jorinde ten Hoeve legt de keuze uit: “Als je maar enkele keren per jaar met het OV gaat wordt het inderdaad wat duurder. Maar als je twee of drie keer per maand met de bus gaat of één keer met de trein haal je het er alweer uit. Eigenlijk proberen we hiermee mensen te stimuleren om de auto te laten staan. Ga wat vaker met het OV, dan wordt het steeds goedkoper.”

Met het Voordeel Noord-product kun je niet met de treinen van NS reizen.

OV-pas

Je kunt het Voordeel Noord-abonnement koppelen aan je bankpas of OV-pas. Het werkt niet met de OV-chipkaart. Die kun je in de loop van 2027 niet meer gebruiken.

De OV-pas is nu alleen digitaal te koop. Dit nieuwe systeem slaat je gegevens in de cloud op, waardoor je niet meer fysiek bij een laadpaal iets op je pas hoeft te zetten.

De nieuwe OV-pas. Foto: ovpay.nl

Doordat dit systeem via de cloud werkt, zie je bij het uitchecken ook niet hoeveel je voor een rit hebt betaald en hoeveel korting je krijgt. Ten Hoeve: “De afschrijvingen vinden ‘s avonds plaats. Dan wordt uitgerekend wat je betaalt.”

Dalkorting

Vanaf 1 januari komt er een nieuw dalabonnement: Dalkorting Noord. Voor €5 per maand rijdt je met 40% korting in de daluren in de bussen van Qbuzz en treinen van Arriva.

De nieuwe daluren zijn: vóor 06:30 uur, tussen 9 en 16 uur en na 18:30 door de week. In het weekend geldt de korting de hele dag. Met de oude dalkorting kon je na 16 uur ook met korting reizen. De daluren zijn nu samengetrokken met de tijden van NS.

Jacoba Hoeksma, woordvoerder van Arriva Noord-Nederland, legt uit waarom: “Tussen 16:00 en 18:30 is natuurlijk een middagspits. Nu geldt de korting echt alleen in de daluren, waarvoor het bedoeld was.”

Voor mensen die geen keuze hebben en tijdens de ochtend- of middagspits moeten reizen is het Voordeel Noord-product gunstiger, volgens ten Hoeve en Hoeksma.

P+R abonnement

Ook kun je nu een P+R abonnement regelen via OV-pay, waardoor je het niet meer maandelijks bij een paal hoeft op te laden. Vanaf 1 maart is dit abonnement niet meer beschikbaar voor de OV-chipkaart. Losse buskaartjes als de Broezz’nkaart, de Dagkaart, de Daldagkaart en het P+R kaartje blijven dit jaar nog bestaan naast OV-pay.