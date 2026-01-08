Nieuwe serie ‘Wie waren zij?’ vertelt verhalen van Groningse begraafplaatsen

Wie waren zij? is een vierdelige serie van OOGTV over de bijzondere en vaak onbekende verhalen van Groningse begraafplaatsen. Gids Henk Bakker en presentator Ecco van Oosterhout wandelen over de Zuider- en Noorderbegraafplaats en staan stil bij de mensen die daar begraven liggen.

Het gaat om personen die een belangrijke rol speelden in de geschiedenis van de stad, van bekende namen tot mensen die op uiteenlopende manieren hun sporen nalieten in Groningen.

Henk Bakker is al 25 jaar gids in Groningen en gespecialiseerd in stads- en begraafplaatswandelingen. Hij dook in de levens van velen die hier rusten en vertelt verrassende, ontroerende en soms onverwachte verhalen. Van politici en kunstenaars tot ondernemers: elk verhaal laat een ander stukje stadsgeschiedenis zien en verbindt het verleden met het heden.

De serie Wie waren zij? zorgt ervoor dat je voortaan anders kijkt naar een straatbordje, een naam op een gevel of een grafsteen. De serie nodigt uit om even stil te staan, te ontdekken en je te verwonderen over de mensen die Groningen mede vormgaven en over de verhalen die nog altijd om ons heen zijn.