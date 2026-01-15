Nieuwe Podwalk over Groningen en ESNS

Groningen heeft een nieuwe podwalk: Popwalk Groningen / ESNS. De route vertelt het verhaal van het festival ESNS en van Groningen als popstad.

Een podwalk combineert wandelen met luisteren, onderweg hoor je verhalen, anekdotes en muziek via je telefoon. Tijdens de Popwalk ontdek je hoe het festival begon, hoe artiesten doorbraken in de stad en welke plekken een belangrijke rol speelden in de popgeschiedenis van Groningen.

Woensdag werd de podwalk officieel geopend met een korte wandeling van de Oosterpoort naar de Grote Markt, als start van het festival. De route is vijf kilometer lang en er kan op elk moment in- en uitgestapt worden. Bezoekers kunnen de podwalk zelfstandig lopen, met hun telefoon en oortjes, op het moment dat het hen uitkomt.

De podwalk is een initiatief van de NTR, in samenwerking met ESNS en NPO 3FM. Voor de Nederlandse versie sprak NPO 3FM-dj Eva Cleven de teksten in; de Engelstalige versie is ingesproken door MTV-presentator Simone Angel. De route is gratis beschikbaar via de NPO Start-app en blijft het hele jaar door toegankelijk.