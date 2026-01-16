Nieuwe MRI maakt scans in UMCG scherper en sneller

Foto via UMCG

Artsen in het UMCG kunnen sinds kort kleinere details in het lichaam sneller en beter zien dankzij een nieuwe MRI-scanner. De afdeling Radiologie in het Groningse ziekenhuis is de eerste in Nederland die met het nieuwe type MRI-scanner werkt.

Sterkere meetonderdelen en slimme software zorgen ervoor dat beelden sneller en met meer detail worden opgebouwd. Volgens het UMCG biedt de scanner vooral voordelen bij hersenonderzoek en aandoeningen van het zenuwstelsel. Er zijn nu structuren zichtbaar die eerder moeilijk of niet te zien waren. De scanner gebruikt ingebouwde AI-software om beelden sneller scherp te maken.

De nieuwe MRI-scanner werkt ook sneller dan zijn voorgangers. Een MRI-onderzoek duurt normaal gesproken 15 tot 60 minuten, afhankelijk van het te onderzoeken lichaamsdeel. Gemiddeld hoeft een patiënt 5 tot 10 minuten korter in de scanner te liggen.